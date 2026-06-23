Эрлинг Холанд реально оценил шансы сборной Норвегии

·52·Спорт
Эрлинг Холанд реально оценил шансы сборной Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, несмотря на успешное участие сборной Норвегии в чемпионате мира, призвал болельщиков и общественность не поддаваться излишнему ажиотажу. Хотя победа над Сенегалом обеспечила скандинавам выход в плей-офф, форвард не включил свою команду в список фаворитов турнира. Об этом сообщает Goal.com .

В напряженном матче против Сенегала Эрлинг Холанд оформил дубль, внеся огромный вклад в победу команды со счетом 3:2. Этот результат позволил Норвегии досрочно выйти в 1/16 финала, набрав шесть очков в группе «И». Стоит отметить, что сборная Норвегии впервые с 1998 года смогла успешно преодолеть групповой этап чемпионата мира.

Реалистичный подход и будущие соперники

По сообщению Goal.com, Эрлинг Холанд поделился своими мыслями перед игрой последнего тура группы против чемпиона мира 2018 года — сборной Франции. Он отверг возможность борьбы своей команды за чемпионство, подчеркнув, что на ситуацию следует смотреть реально.

«Будет ли этот турнир нашим? Зависит от того, что вы имеете в виду. Если речь о том, что мы впервые за 28 лет прошли квалификацию и вышли из группы — да, так и есть. Но если речь идет о победе на чемпионате мира — абсолютно нет. Давайте будем реалистами и просто порадуемся достигнутому результату, как сегодня каждый норвежец на планете», — сказал 25-летний нападающий.

Также Эрлинг Холанд отдельно остановился на силе последнего соперника по группе — сборной Франции. По его мнению, французы, являясь одной из сильнейших команд современности, имеют очень высокие шансы победить Норвегию и в итоге выиграть весь турнир.

Исторические моменты и эмоции

После победы игроки и болельщики сборной Норвегии прямо на поле исполнили знаменитую традицию «гребли викингов» (Викинг Ров), празднуя исторический результат. Холанд назвал эти мгновения одними из самых незабываемых в своей карьере.

«Это было безумие. Мы с Мартином Эдегором договорились перед игрой, что если всё пойдет по плану, то отпразднуем это вместе с болельщиками. Это был особенный момент для всей Норвегии. Я чувствую себя так же, как после финала Лиги чемпионов. Я горжусь своей командой», — добавил звезда «Манчестер Сити».

Для справки: Эрлинг Холанд стал одним из немногих футболистов, забивших дубли в первых двух матчах чемпионата мира, и сейчас лидирует в гонке бомбардиров турнира. Однако его основное внимание сосредоточено не на личных достижениях, а на общем успехе команды.

Эрлинг ХоландНорвегияЧемпионат мираФутболМанчестер Сити
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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