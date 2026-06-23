Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд отпраздновали историческую победу Норвегии

Сборная Норвегии обеспечила себе выход в плей-офф после победы над Сенегалом со счетом 3:2 в групповом этапе чемпионата мира. После этого исторического успеха футболисты во главе с капитаном Мартином Эдегором и звездным нападающим Эрлингом Холандом устроили необычное празднование вместе с болельщиками. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По окончании матча норвежские футболисты направились прямиком к сектору своих фанатов. На видео, которые быстро стали вирусными в социальных сетях, видно, как вся команда и тысячи болельщиков, следуя скандинавским традициям, исполнили движение «Викинг Ров» (гребля викингов).

Наследие викингов и атмосфера на стадионе

Этот необычный способ празднования вдохновлен древним наследием скандинавских народов, при котором участники, сидя в ряд, повторяют движения гребли под бой барабанов. Команда под руководством Мартина Эдегора синхронно исполнила этот ритуал с тысячами болельщиков, что создало на стадионе потрясающую атмосферу.

По сообщению Goal.com, эта идея была спланирована еще до игры. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд затронул эту тему в интервью после матча. По его словам, капитан Мартин Эдегор предложил выполнить это движение вместе с фанатами в случае победы.

«Я видел это празднование в интернете, оно стало очень популярным. Мартин перед игрой спросил меня, стоит ли нам это сделать. Я ответил: „Если мы победим, то почему бы и нет?“», — сказал Эрлинг Холанд, забивший дубль в этом матче.

Следующий соперник — действующие чемпионы

После успешного выступления в групповом этапе сборную Норвегии ждет еще более серьезное испытание. Они встретятся со сборной Франции, чтобы решить вопрос о первом месте в группе. Хотя Норвегия сейчас находится в отличной спортивной форме, Эрлинг Холанд высоко оценивает силу будущего соперника.

«Франция — очень сильная команда. Возможно, они победят нас и даже выиграют весь турнир. Но мы выходим в плей-офф с большой уверенностью и мотивацией», — добавил нападающий. Эта победа Норвегии и эмоции после матча свидетельствуют о начале новой эры в футболе страны.