Гарри Кейн на пути к рекордам: Питер Шилтон о капитане сборной Англии

·3·Спорт
Гарри Кейн на пути к рекордам: Питер Шилтон о капитане сборной Англии

Легендарный вратарь сборной Англии Питер Шилтон ожидает, что его абсолютный рекорд по количеству матчей за национальную команду будет побит в ближайшее время. Шилтон, который сейчас лидирует с показателем в 125 игр, уверен, что этот результат будет обновлен капитаном команды Гарри Кейном. В интервью изданию Goal.com бывший голкипер отметил, что Кейн является не только будущим рекордсменом, но и одним из самых совершенных нападающих в истории английского футбола. Об этом Goal.com сообщает .

С момента своего дебюта в сборной в 2015 году Гарри Кейн провел 115 матчей и забил 81 гол. Он уже обошел Уэйна Руни, забившего 53 мяча, став лучшим бомбардиром в истории Англии. Теперь перед ним стоит задача обновить результат Питера Шилтона в 125 игр. По мнению Шилтона, Кейн во всех отношениях достоин этой чести и является настоящим лидером команды.

Историческое сравнение: Гривз, Лайнер и Кейн

Питер Шилтон сравнил современную звезду футбола с легендарными бомбардирами прошлого — Джимми Гривзом и Гари Лайнекером. По его словам, каждый нападающий обладал своим уникальным стилем. Если Гривз выделялся своим великолепным дриблингом и способностью забить из любой ситуации, то Гари Лайнекер был известен своим умением оказываться в нужное время в штрафной площади и хладнокровно завершать атаки.

Гарри Кейн же, в отличие от этих двух легенд, считается более физически мощным и универсальным форвардом. Шилтон особо отметил преимущество Кейна в верховой борьбе, его удары из-за пределов штрафной и опасность при стандартных положениях. Было отмечено, что хотя он и не так быстр, как Гари Лайнекер, его способность читать игру и технический арсенал шире.

На данный момент разница между Гарри Кейном и Питером Шилтоном составляет всего 10 матчей. Шилтон, защищавший ворота сборной с 1970 по 1990 год, рад, что его рекорд переходит в достойные руки. Среди экспертов и болельщиков продолжаются дискуссии о том, что Кейну не хватает лишь крупного трофея со сборной (Чемпионата Европы или Чемпионата мира), чтобы его признали величайшим футболистом в истории Англии (GOAT).

Для любителей футбола в Узбекистане имя Гарри Кейна также очень хорошо знакомо. Его результативная игра в английской Премьер-лиге и стабильность в национальной команде ставят его в ряд сильнейших центральных нападающих мира. Если Кейн продолжит свою карьеру без травм, ожидается, что он установит недосягаемые рекорды не только по количеству матчей, но и по количеству голов.

Гарри КейнПитер ШилтонАнглияФутболРекорд
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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