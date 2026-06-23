Узбекские болельщики устроили большой футбольный праздник в Хьюстоне (видео)

Сегодня в рамках группового этапа чемпионата мира пройдет ряд интересных встреч. Одним из главных и самых ожидаемых узбекистанскими болельщиками матчей дня станет противостояние национальных сборных Узбекистана и Португалии.

Исторический матч начнется в 22:00 по ташкентскому времени. Сборная Узбекистана выйдет на поле за достойным результатом против Португалии — одного из фаворитов турнира, обладающего звездным составом.

В настоящее время узбекские футбольные фанаты, находящиеся в США, собрались перед матчем на мероприятии «Фан-фест» в городе Хьюстон.

На кадрах с мероприятия видно, как сотни болельщиков в форме национальной сборной, в тюбетейках и национальных головных уборах участвуют в празднике в приподнятом настроении. На площади высоко подняты флаги Узбекистана, а болельщики вместе поют песни и скандируют лозунги.

Мероприятие, проходившее под звуки барабанов и карнаев, превратилось в настоящий футбольный праздник. Собравшиеся поднимали руки, поддерживали национальную команду и выкрикивали пожелания победы.

Ведущий воодушевлял болельщиков словами: «Моему родному Узбекистану подходит только победа!». Его слова громко подхватили сотни соотечественников на площади.

Среди болельщиков было много людей, закутанных в флаги Узбекистана, а также пришедших в национальных тюбетейках и белых папахах. Некоторые участники размахивали флагами, другие снимали исторические моменты на телефоны.

Приподнятое настроение на видео продемонстрировало, что узбекистанцы, независимо от того, в какой точке мира они находятся, единодушно поддерживают национальную команду.

Пользователи социальных сетей также тепло встретили выступление болельщиков. В комментариях многие пожелали победы Узбекистану и выразили поддержку сборной, находясь в других странах.

Матч против Португалии имеет огромное значение для нашей национальной команды. Несмотря на то, что соперник богат на звезды мирового футбола, узбекские болельщики ждут от «Белых волков» смелого футбола и положительного результата.

Песни, лозунги и национальные флаги, прозвучавшие на «Фан-фесте» в Хьюстоне, стали символом огромной поддержки, отправленной сборной Узбекистана через океан.