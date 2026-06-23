Бывший футболист: Роналду легко забьет дубль в матче против Узбекистана

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказал свое мнение о предстоящем матче между сборными Португалии и Узбекистана, которые вышли в групповой этап ЧМ-2026.

Экс-футболист призвал болельщиков насладиться возможным последним участием Лионеля Месси и Криштиану Роналду в чемпионате мира. По его мнению, для двух величайших звезд в истории футбола этот мундиаль может стать одним из последних выступлений на большой сцене.

«Наслаждайтесь игрой Месси и Роналду. Получите удовольствие от последних выступлений этих звезд на чемпионате мира», — приводит слова Гасилина «Советский спорт».

Гасилин также не скрыл, что ожидает высокой результативности от Криштиану Роналду в матче Португалия — Узбекистан. Он предположил, что португальский нападающий забьет два мяча, ответив таким образом своим критикам.

«Роналду легко забьет дубль, а затем заставит критиков замолчать», — отметил бывший футболист.

Криштиану Роналду остается одним из главных лидеров сборной Португалии. Поэтому защитникам Узбекистана потребуется максимальная концентрация, чтобы ни на секунду не оставлять опытного форварда без присмотра, особенно в штрафной площади.

Впрочем, «Белые волки» также выйдут на поле с намерением оказать достойное сопротивление звездному сопернику и добиться своего первого положительного результата на мундиале.

Матч между Португалией и Узбекистаном состоится сегодня, 23 июня. Начало игры запланировано на 22:00 по ташкентскому времени.

Основное внимание в игре будет приковано к действиям Роналду, дисциплине обороны Узбекистана и борьбе обеих команд за победу.