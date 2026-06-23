«Тоттенхэм» начал переговоры с «Реал Мадридом» по трансферу молодого таланта

·6·Спорт
«Тоттенхэм» начал переговоры с «Реал Мадридом» по трансферу молодого таланта

Английский «Тоттенхэм» связался с мадридским «Реал Мадридом» по поводу трансфера талантливого аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно . 18-летний футболист в настоящее время не входит в планы главного тренера мадридского клуба, и переговоры о его будущем перешли в активную фазу. Об этом сообщает Goal.com в своем материале

. По сообщению спортивного издания, руководство «Реал Мадрида» готово отправить Мастантуоно в другой клуб на правах аренды в следующем сезоне. Лондонский клуб является одним из главных претендентов на борьбу за футболиста, признанного одним из самых перспективных молодых игроков Южной Америки. Мадридцы хотят, чтобы молодой талант получил регулярную игровую практику в основном составе.

Конкуренция между европейскими грандами

Интерес к Мастантуоно не ограничивается только Англией. По имеющимся данным, всего девять клубов стремятся заполучить этого плеймейкера. Среди них такие претенденты, как итальянские «Интер» и «Ювентус», португальские «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» . Также ситуацию внимательно следят «Вильярреал», «Ренн» и бывший клуб футболиста «Ривер Плейт» .

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби намерен повысить творческий потенциал команды. Однако наличие в составе лондонцев таких сильных креативных игроков, как {{TEXT_33}} Джеймс Мэддисон, Хави Симонс и Деян Кулусевски , может создать сложности в обеспечении постоянного игрового времени для Мастантуоно.

Трансферная стратегия лондонцев

Хотя технические способности Мастантуоно оцениваются высоко, многие специалисты отмечают, что для «Тоттенхэма» сейчас важнее усилить другие позиции. Клуб уже привлек таких футболистов, как Ян Пауль ван Хекке и Энди Робертсон , для укрепления линии обороны. Ожидается, что теперь основное внимание команды будет сосредоточено на центре атаки.

Болельщики и эксперты говорят, что команде нужны опытный бомбардир и вингеры, которые помогут в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. В таком случае трансфер еще не сформировавшегося молодого плеймейкера может выглядеть скорее роскошью, чем необходимостью. Несмотря на это, «Тоттенхэм» не отказался от намерения инвестировать в будущее.

Реал МадридТоттенхэмТрансферФутболФранко Мастантуоно
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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