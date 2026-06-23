Отабек Умаров и Шахноза Мирзиёева поддерживают национальную сборную
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Очередной матч сборной Узбекистана привлек внимание не только футбольных болельщиков, но и многих общественных деятелей.
В социальных сетях широко разошлись фотографии помощника Президента Отабека Умарова и Шахнозы Мирзиёевой, которые вместе с дочерьми поддерживали национальную команду во время игры.
Присутствие членов семьи на стадионе было тепло встречено болельщиками. Многие расценили это как еще одно выражение уважения и доверия к главной команде страны.
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