Луис Суарес о Лионеле Месси: «Слов не хватит, чтобы описать его»

·41·Спорт
Луис Суарес о Лионеле Месси: «Слов не хватит, чтобы описать его»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает поражать футбольный мир, устанавливая очередной исторический рекорд на Чемпионате мира 2026 года. Его близкий друг и одноклубник по «Интер Майами» Луис Суарес прокомментировал успехи аргентинской звезды, назвав его непревзойденным футболистом в мире. Об этом сообщает Goal.com .

На начальных этапах турнира Лионель Месси забил два гола в ворота сборной Австрии, обеспечив победу Аргентины и став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. По сообщению Goal.com, количество голов Месси на мундиалях достигло 18, и он обновил рекорд, установленный легендарным нападающим из Германии Мирославом Клозе.

В своем интервью Луис Суарес подчеркнул, что важен не только профессионализм Месси на поле, но и его психологическое состояние. «Слов не хватит, чтобы описать его как футболиста и как зрелище. Для меня, как для друга, который знает его близко, видеть, что Лео счастлив и наслаждается Чемпионатом мира — самая большая радость», — говорит уругвайский нападающий.

Исторический рекорд и эмоциональное давление

Для Лионеля Месси этот турнир проходит не только через спортивные достижения, но и через личные испытания. Футболист, оформивший хет-трик в матче против Алжира (3:0), не смог сдержать слез после забитых мячей. Как стало известно, его отец Хорхе Месси в настоящее время борется с тяжелой болезнью и находится на лечении в больнице.

Несмотря на это, Месси продолжает демонстрировать свои лучшие игры на поле. Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес также поддержал капитана, отметив, что вся команда сплотилась вокруг него. По словам Мартинеса, в нынешней ситуации очень важно, чтобы Лео не чувствовал себя одиноким и получал удовольствие от футбола.

«Его не нужно ни с кем сравнивать. Он один на вершине. Я просто горжусь тем, что он аргентинец и что он с нами. Мы должны наслаждаться каждой его минутой», — добавил Лисандро Мартинес.

Напомним, что сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси считается одним из главных фаворитов этого Чемпионата мира. Месси же в каждом матче устанавливает новые рекорды, укрепляя свой статус «величайшего футболиста в истории». Болельщики и эксперты верят, что сохранение такой спортивной формы приведет команду к очередному чемпионству.

Лионель МессиЛуис СуаресАргентинаЧемпионат мираИнтер Майами
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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