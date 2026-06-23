Криштиану Роналду установил исторический рекорд: Португалия разгромила Узбекистан

·4·Спорт
Криштиану Роналду установил исторический рекорд: Португалия разгромила Узбекистан

В рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Португалии провела матч против Узбекистана. Подопечные Роберто Мартинеса одержали победу со счетом 5:0, завоевав свои первые очки в турнире. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, который не только оформил дубль, но и открыл новую страницу в истории мирового футбола. Об этом сообщает Goal.com .

Уже на 6-й минуте матча Криштиану Роналду открыл счет. Нападающий точно пробил в ближний угол после передачи Жоау Канселу, став первым футболистом-мужчиной в истории, забившим голы на шести чемпионатах мира. По сообщению Goal.com, этот гол стал важным шагом для португальской звезды на пути к обновлению рекордов в истории турнира.

Португальцы забили второй гол неожиданным образом. В то время как Роналду готовился исполнить штрафной удар, Нуну Мендеш точно прицелился в нижний угол, доведя счет до 2:0. Сборная Узбекистана была близка к ответу после дальнего удара Азижона Ганиева, однако система VAR отменила гол, зафиксировав фол против Жоау Канселу в начале атаки.

Преимущество на поле и ошибки в защите

В последующие части игры Португалия не снижала давления. После великолепного паса Бруну Фернандеша Криштиану Роналду вновь поразил ворота Абдувохида Нематова, оформив дубль. Хотя узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов в одном из эпизодов помешал Роналду забить хет-трик, позже мяч после подачи с углового отскочил от него в собственные ворота.

Финальную точку в матче поставил вышедший на замену Рафаэль Леау. Его мощный удар в верхний угол стал последним голом в игре. Вратарь сборной Узбекистана Абдувохид Нематов несколько раз отразил опасные удары Роналду, предотвратив еще более разгромный счет.

Эта победа стала своего рода реабилитацией для Португалии после ничьей с ДР Конго. Для сборной Узбекистана же это поражение осложняет положение в группе. Защитник нашей команды Абдукодир Хусанов и вратарь Абдувохид Нематов на протяжении всего матча действовали под сильным давлением.

Криштиану РоналдуУзбекистанПортугалияЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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