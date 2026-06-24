ЧМ-2026. Узбекистан крупно уступил Португалии

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 национальная сборная Узбекистана вышла на поле против одного из фаворитов турнира — Португалии.

Матч завершился крупной победой подопечных Роберто Мартинеса со счетом 5:0. Португалия захватила значительное преимущество уже в первом тайме, забив три безответных мяча в ворота Узбекистана.

На 6-й минуте встречи счет открыл Криштиану Роналду. После передачи с фланга опытный нападающий отправил мяч в ворота, которые защищал Абдувохид Нематов.

На 17-й минуте португальцы увеличили свой перевес. Нуну Мендеш точно реализовал штрафной удар, оставив вратаря Узбекистана бессильным.

На 37-й минуте Роналду снова отметился голом. 41-летний футболист забил свой второй мяч в матче, оформив дубль. Таким образом, Португалия завершила первый тайм при своем счете 3:0.

После перерыва тренерский штаб Узбекистана провел ротацию в составе. На поле вышли Хожиакбар Алижонов и Акмаль Мозговой. Однако Португалия не сбавила темп давления.

На 60-й минуте Абдувохид Нематов отправил мяч в свои ворота, и счет стал 4:0.

На 83-й минуте матча вышедший на замену Рафаэл Леао вскоре сумел забить гол. Этот мяч на 88-й минуте поставил окончательную точку в игре — 5:0.

После этой победы Португалия довела количество своих очков до четырех и стала лидером в группе «К».

Национальная сборная Узбекистана же не смогла набрать очков в первых двух матчах и осталась на последнем месте в группе.

Теперь подопечных Фабио Каннаваро ждет решающий матч группового этапа. Наша национальная команда выйдет на поле против Демократической Республики Конго 28 июня.

ЧМ-2026. Групповой этап, 2-й тур

Португалия — Узбекистан — 5:0

Голы: Роналду, 6, 37; Мендеш, 17; Абдувохид Нематов, 60 — автогол; Леао, 88.

Португалия: Кошта, Канселу (Семеду, 46), Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья (Леао, 83), Невеш, Фернандеш, Нету (Консейсау, 46), Феликс (Тринкау, 64), Роналду.

Узбекистан: Абдувохид Нематов, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Отабек Шукуров, Бехруз Каримов, Шерзод Насруллаев (Хожиакбар Алижонов, 46), Абдулла Абдуллаев, Одил Хамробеков (Акмаль Мозговой, 46), Азиз Ганиев, Аббосбек Файзуллаев (Игорь Сергеев, 74), Элдор Шомуродов.

Предупреждение: Вейга, 68.