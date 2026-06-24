Португалия разгромила Узбекистан с крупным счетом

Сборная Узбекистана потерпела поражение от Португалии со счетом 0:5 во втором туре группы «К» чемпионата мира 2026 года. В матче, прошедшем на стадионе в Хьюстоне, Криштиану Роналду забил два мяча. Также голы забили Нуну Мендеш и Рафаэль Леао, еще один мяч был засчитан как автогол Абдувохида Нематова.

Счет был открыт на 6-й минуте: Криштиану Роналду вывел Португалию вперед. На 17-й минуте Нуну Мендеш увеличил преимущество. Ближе к перерыву, на 39-й минуте, Роналду забил свой второй гол, оформив дубль.

Во втором тайме Португалия не сбавила темп. На 60-й минуте мяч отскочил от Абдувохида Нематова в ворота, и был зафиксирован автогол. На 87-й минуте Рафаэль Леао забил финальный гол в матче.

Португалия нанесла 16 ударов по воротам соперника, девять из которых были точными. Узбекистан нанес семь ударов, два из которых пришлись в створ.

В контроле мяча Португалия имела преимущество в 66%, показатель Узбекистана составил 34%. Португалия совершила 606 передач с точностью 92%, в то время как Узбекистан сделал 282 паса с точностью 77%.

В матче Португалия нарушила правила 14 раз, Узбекистан — 15. Обе команды получили по одной желтой карточке. Красных карточек зафиксировано не было. По угловым Португалия выиграла со счетом 3:2.

После этого результата Португалия набрала четыре очка в двух матчах и вышла на первое место в группе. Узбекистан после двух поражений пока остается без очков.