Оценки футболистов после матча Узбекистана и Португалии

·383·Спорт
Оценки футболистов после матча Узбекистана и Португалии

Сборная Узбекистана вышла на поле против Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира. После матча «Флэшскор» оценил действия футболистов.

В составе Узбекистана самую высокую оценку получил Элдор Шомуродов. Капитан национальной сборной набрал 6,9 балла. Азизбек Мозговой, вышедший на замену во втором тайме, показал второй результат в команде — 6,7 балла.

Оценки футболистов:

• Элдор Шомуродов — 6,9
• Азизбек Мозговой — 6,7
• Хожиакбар Алижонов — 6,5
Абдукодир Хусанов — 6,4
• Аббосбек Файзуллаев — 6,2
• Игорь Сергеев — 6,2
• Бобур Каримов — 6,1
• Азизбек Ганиев — 6,0
• Одилжон Хамробеков — 6,0
• Шерзод Насруллаев — 6,0
• Рустам Ашурматов — 5,9
• Отабек Шукуров — 5,6
• Алишер Абдуллаев — 5,6
• Абдувохид Нематов — 5,4

Абдукодир Хусанов получил самую высокую оценку среди игроков основного состава после Шомуродова. В то время как вратарю Абдувохиду Нематову поставили самый низкий балл в команде — 5,4.

УзбекистанПортугалияЭлдор ШомуродовАбдукодир ХусановАзизбек Мозговой
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Nodirbek Razzokov
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