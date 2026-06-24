Оценки футболистов после матча Узбекистана и Португалии

Сборная Узбекистана вышла на поле против Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира. После матча «Флэшскор» оценил действия футболистов.

В составе Узбекистана самую высокую оценку получил Элдор Шомуродов. Капитан национальной сборной набрал 6,9 балла. Азизбек Мозговой, вышедший на замену во втором тайме, показал второй результат в команде — 6,7 балла.

Оценки футболистов:

• Элдор Шомуродов — 6,9

• Азизбек Мозговой — 6,7

• Хожиакбар Алижонов — 6,5

• Абдукодир Хусанов — 6,4

• Аббосбек Файзуллаев — 6,2

• Игорь Сергеев — 6,2

• Бобур Каримов — 6,1

• Азизбек Ганиев — 6,0

• Одилжон Хамробеков — 6,0

• Шерзод Насруллаев — 6,0

• Рустам Ашурматов — 5,9

• Отабек Шукуров — 5,6

• Алишер Абдуллаев — 5,6

• Абдувохид Нематов — 5,4

Абдукодир Хусанов получил самую высокую оценку среди игроков основного состава после Шомуродова. В то время как вратарю Абдувохиду Нематову поставили самый низкий балл в команде — 5,4.