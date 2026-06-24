Криштиану Роналду установил исторический рекорд: Португалия разгромила Узбекистан

Легенда мирового футбола Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд на Чемпионате мира 2026 года. Сборная Португалии одержала победу над Узбекистаном со счетом 5:0 в матче группового этапа. В этой встрече, прошедшей в городе Хьюстон, 41-летний нападающий оформил дубль, доказав всему миру, что по-прежнему находится в отличной спортивной форме. Об этом сообщает Goal.com .

Эта победа принесла Португалии важные три очка в турнире. Для команды, которая в предыдущем туре сыграла вничью с ДР Конго (1:1) и подверглась критике, этот успех был крайне необходим с психологической точки зрения. В интервью изданию Sport ТВ Роналду назвал прошлую неделю «темным временем» и ответил на заявления о том, что он «уже ушел из футбола», своими действиями на поле.

Первый футболист, забивший на шести чемпионатах мира

Благодаря голам в ворота Узбекистана Криштиану Роналду стал первым игроком в истории мужского футбола, которому удалось забить на шести разных чемпионатах мира. Этим достижением он еще больше укрепил свой статус самого результативного бомбардира в истории международных матчей. Кроме того, он довел количество своих голов в турнирах до 10, побив рекорд легенды Португалии Эузебио.

Уже на 6-й минуте матча Роналду отправил мяч в сетку ударом с полулета после передачи Жоау Канселу, а после игры оставил характерное сообщение в социальных сетях. На своей странице в Instagram он опубликовал пост «Эстамос акуи» (Мы здесь), буквально крикнув критикам: «Я вернулся!». Издание Goal.com оценило игру Роналду в этом матче на 9 баллов из 10.

Для сборной Узбекистана эта игра стала большой школой опыта. Несмотря на крупный счет, представители Узбекистана старались оказать достойное сопротивление сильному сопернику. Однако опыт Португалии и мастерство линии атаки решили исход встречи. Хотя это поражение усложняет шансы Узбекистана на выход в следующий этап, само участие в мундиале является огромным достижением для национального футбола.

Говоря о психологической силе своей команды, Роналду отметил: «Я очень счастлив, но самое главное — это работа команды и наша взаимная уверенность. За неделю мы получили много ударов, мы знали, что так будет, но команда сплотилась и дала достойный ответ».

Ожидается, что для звезды, который сейчас защищает цвета клуба «Аль-Наср», этот мундиаль станет последним крупным турниром в карьере. Каждый его гол и рекорд имеют историческое значение не только для Португалии, но и для всех любителей футбола в мире. Сборная Португалии улучшила свое положение в группе и уверенно шагнула в сторону плей-офф.