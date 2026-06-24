Кузнецов раскритиковал игру Узбекистана и заявил, что Роналду зазвездился

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов резко высказался об участи сборной Узбекистана в ЧМ-2026 и матче против Португалии.

Второй тур группового этапа Узбекистан проиграл Португалии со счетом 0:5. По мнению Кузнецова, шансы «Белых волков» на положительный результат в этой встрече были крайне низкими.

«Действительно, в матче против Португалии у Узбекистана почти не было шансов. Конечно, мог быть стандарт или неожиданный гол, но в этот раз такого не произошло», — отметил специалист.

По его мнению, после неожиданной ничьей в первом туре Португалия вышла на поле против Узбекистана с особой мотивацией и сплоченностью.

«Португальцы прекрасно понимали, что им необходимо забивать и побеждать, так как ничья в первом туре была неожиданным результатом, не входившим в их планы», — подчеркнул Кузнецов.

Бывший футболист отметил, что для Узбекистана это первое участие в чемпионате мира и большинство игроков не обладают достаточным опытом на таком высоком уровне.

Он выделил только Эльдора Шомуродова и Абдукодира Хусанова как игроков с относительно высоким международным опытом. Однако добавил, что и Хусанов допустил ошибки в некоторых эпизодах, завершившихся голами Португалии.

«Поэтому результат получился таким. Футболисты Узбекистана во многих ситуациях не могли догнать соперника и действовали неуверенно при переходе в атаку», — сказал Кузнецов.

Специалист также раскритиковал решение назначить Фабио Каннаваро главным тренером национальной сборной Узбекистана.

По его мнению, известность тренера или его достижения в качестве игрока не гарантируют результат команды. Все зависит от уровня и возможностей футболистов в распоряжении тренера.

«Приглашать Каннаваро не было смысла. Неважно, какие методы тренировок ты используешь или выигрывал ли «Золотой мяч». В итоге всё упирается в уровень игроков. У Каннаваро под рукой просто не было состава такого уровня», — добавил он.

Кузнецов также остановился на действиях Криштиану Роналду, забившего два мяча в этой встрече. Он заявил, что не стоит слишком высоко оценивать дубль португальского нападающего.

«После двух голов в ворота Узбекистана Роналду не стоит слишком много о себе думать. На поле ему позволяли практически всё, и он имел огромное количество моментов», — сказал экс-футболист.

Кроме того, Кузнецов расценил некоторые действия Роналду по отношению к игрокам соперника в конце матча как неуважение.

По его словам, португальский футболист в некоторых эпизодах намеренно сталкивался с оппонентами и позволял себе слишком много вольностей.

«Если бы соперником была одна из сильных команд Европы, ему бы такого не позволили. Если бы он так сыграл против Германии или Испании, он бы получил жесткий ответ прямо на поле», — подчеркнул Кузнецов.

Сборная Узбекистана в первых двух матчах чемпионата мира уступила Колумбии и Португалии. Теперь подопечные Фабио Каннаваро выйдут на поле против Демократической Республики Конго в последнем туре группового этапа.