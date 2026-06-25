Макгрегор резко высказался о Холлоуэе: «Достаточно одного точного удара»

·28·Спорт
Макгрегор резко высказался о Холлоуэе: «Достаточно одного точного удара»

Звезда ММА Конор Макгрегор перед предстоящим поединком с американским бойцом UFC Максом Холлоуэем высказал резкие мысли о своем сопернике.

Ирландский боец отметил, что Холлоуэй за свою карьеру получил слишком много ударов и травм. Макгрегор уверен, что на этот раз для нокаута соперника будет достаточно одного мощного удара.

«Я знаю, сколько травм получил Макс за свою карьеру. Теперь одного моего сильного удара будет достаточно, чтобы победить его. Холлоуэй не моего уровня — ни в технике, ни в ментальном плане, ни физически», — заявил Макгрегор.

Он подчеркнул, что считает себя превосходящим оппонента в скорости, силе, бойцовском мышлении и выносливости.

«Скорость, сила, бойцовский ИК, выносливость, здоровье и острота — во всем я лучше», — добавил он.

Макгрегор также вспомнил предыдущее столкновение, заявив, что в том бою он полностью доминировал над Холлоуэем. Ирландец планирует повторить аналогичный сценарий и в этот раз.

«В нашем прошлом бою я полностью доминировал над Максом и планирую сделать это снова. Мне недостаточно просто победы. Это должно быть зрелищно и эффектно. Именно так и будет», — сказал он.

Кроме того, Макгрегор отметил, что сейчас чувствует, будто возвращается к лучшей форме в своей карьере.

Напомним, что бой между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем состоится 12 июля в рамках турнира UFC 329.

Конор МакгрегорМакс ХоллоуэйUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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