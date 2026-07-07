Роналду и Ямаль: символичный кадр матча Испании и Португалии

Два разных футбольных поколения в одном кадре.

Лидеру сборной Португалии Криштиану Роналду 41 год, а молодому нападающему сборной Испании Ламину Ямалю — 18 лет. Разница в датах их рождения составляет более 22 лет.

Роналду родился 5 февраля 1985 года, Ямаль — 13 июля 2007 года. Таким образом, точная разница в возрасте составляет 22 года, 5 месяцев и 8 дней.

Когда Ямаль появился на свет, профессиональная карьера Роналду уже шла полным ходом: он выступал за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалии. Спустя годы юный футболист вышел на большую арену, и они встретились на одном поле в матче между Испанией и Португалией.

Время в футболе летит быстро. Но тот факт, что Роналду продолжает играть на высоком уровне в 41 год, а Ямаль уже в 18 лет стал одним из лидеров сборной, придает этому кадру особый смысл.