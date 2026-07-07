Роналду и Ямаль: символичный кадр матча Испании и Португалии

·1·Спорт
Роналду и Ямаль: символичный кадр матча Испании и Португалии

Два разных футбольных поколения в одном кадре.

Лидеру сборной Португалии Криштиану Роналду 41 год, а молодому нападающему сборной Испании Ламину Ямалю — 18 лет. Разница в датах их рождения составляет более 22 лет.

Роналду родился 5 февраля 1985 года, Ямаль — 13 июля 2007 года. Таким образом, точная разница в возрасте составляет 22 года, 5 месяцев и 8 дней.

Когда Ямаль появился на свет, профессиональная карьера Роналду уже шла полным ходом: он выступал за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалии. Спустя годы юный футболист вышел на большую арену, и они встретились на одном поле в матче между Испанией и Португалией.

Время в футболе летит быстро. Но тот факт, что Роналду продолжает играть на высоком уровне в 41 год, а Ямаль уже в 18 лет стал одним из лидеров сборной, придает этому кадру особый смысл.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Звезда ПСЖ Ибрагим Мбайе попал в сферу интересов клубов Премьер-лигиЗвезда ПСЖ Ибрагим Мбайе попал в сферу интересов клубов Премьер-лигиСегодня, 03:11Лотар Маттеус жестко раскритиковал Неймара: бразильская звезда поставила личные интересы выше командныхЛотар Маттеус жестко раскритиковал Неймара: бразильская звезда поставила личные интересы выше командныхСегодня, 02:52Гиганты Премьер-лиги вступили в борьбу за звезду ПСЖ Брэдли БарколяГиганты Премьер-лиги вступили в борьбу за звезду ПСЖ Брэдли БарколяСегодня, 02:36Микель Мерино вывел Испанию в четвертьфинал: Криштиану Роналду и Португалия поверженыМикель Мерино вывел Испанию в четвертьфинал: Криштиану Роналду и Португалия поверженыСегодня, 02:31Следите за матчем США – Бельгия вместе с намиСледите за матчем США – Бельгия вместе с намиСегодня, 02:27Последний аккорд для Криштиану Роналду: Португалия прощается с ЧМ-2026Последний аккорд для Криштиану Роналду: Португалия прощается с ЧМ-2026Сегодня, 02:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану