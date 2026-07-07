ЧМ-2026, 1/8 финала. Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии обыграла США со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

В матче, прошедшем в Сиэтле, европейцы действовали в атаке гораздо эффективнее. Шарль де Кетеларе оформил дубль, а Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку также поразили ворота соперника.

Де Кетеларе стал героем матча

Бельгия открыла счет на 9-й минуте. Де Кетеларе завершил быструю атаку голом, выведя свою команду вперед.

США сравняли счет на 31-й минуте благодаря голу Малика Тилльмана. Однако всего две минуты спустя Де Кетеларе вновь нанес точный удар, оформив дубль.

Ванакен и Лукаку закрепили победу

Во втором тайме Бельгия еще больше увеличила свое преимущество. На 57-й минуте Ханс Ванакен довел счет до 3:1.

В последние минуты встречи вышедший на замену Ромелу Лукаку забил гол, установив окончательный результат — 4:1.

США попрощались с мундиалем

Хозяева турнира испытывали трудности с тем, чтобы остановить атаки соперника. Хотя гол Тилльмана подарил США надежду, Бельгия вскоре снова вышла вперед и не упустила контроль над игрой.

Таким образом, США завершили свое участие в ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала.

Следующий соперник Бельгии — Испания

В четвертьфинале Бельгия померится силами со сборной Испании. Испания на предыдущем этапе выбила из турнира Португалию.

ЧМ-2026. 1/8 финала

США — Бельгия 1:4

Голы: Тилльман, 31 — Де Кетеларе, 9, 33; Ванакен, 57; Лукаку, 90+3.

Предупреждения: Маккенни, 35; Тилльман, 69.

Бельгия сделала громкое заявление в Сиэтле. Теперь впереди еще более серьезное испытание против Испании.