Месси хотел бы видеть Возинью в «Интер Майами»...

Стали известны подробности разговора между вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей и капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после матча.

Отмечается, что Месси сказал опытному голкиперу, что был бы рад видеть его в составе «Интер Майами». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил бывший полузащитник «Милана» Родни Страссер.

Месси тепло отозвался о Возинье

По словам Страссера, после встречи между Аргентиной и Кабо-Верде Месси побеседовал с Возиньей.

Сообщается, что именно во время этого общения аргентинская звезда выразил желание видеть вратаря в составе «Интер Майами».

Эти слова стали подтверждением того, что уверенная игра Возиньи на чемпионате мира получила высокую оценку.

Искал новый клуб перед турниром

Родни Страссер сообщил, что перед началом мундиаля Возинья просил его помочь с поиском нового клуба.

Однако бывший футболист посоветовал вратарю не зацикливаться на вопросе трансфера, а сосредоточить все внимание на чемпионате мира.

Теперь же выступления Возиньи на турнире лишь усилили слухи о его будущем.

«Лучший вратарь мундиаля»

Страссер также подчеркнул, что считает Возинью лучшим вратарем ЧМ-2026.

Представитель Кабо-Верде завоевал внимание болельщиков своими надежными сейвами и стабильной игрой на протяжении всего турнира.

Ранее также сообщалось, что он установил исторический рекорд среди вратарей по количеству подписчиков в социальных сетях.

Вариант с «Интер Майами» вызвал обсуждения

На данный момент информации о том, что слова Месси являются официальным трансферным предложением, нет.

Тем не менее, такое мнение легенды мирового футбола еще больше подогрело интерес к персоне Возиньи. Вратарь, который еще вчера искал новый клуб, сегодня оказался в центре внимания Месси — в футболе иногда один турнир может изменить всю карьеру.