Эпоха «Дикого Запада» на дорогах Британии: ежегодно бесследно исчезают 750 тысяч автомобилей

·27·Авто
Эпоха «Дикого Запада» на дорогах Британии: ежегодно бесследно исчезают 750 тысяч автомобилей

Автомобильный рынок и система безопасности дорожного движения Великобритании переживают серьезный кризис. Согласно последним данным, ежегодно в стране около 750 тысяч транспортных средств исчезают из официальных реестров, становясь жертвами преступных схем. Эта ситуация не только наносит экономический ущерб, но и провоцирует рост правонарушений на дорогах. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Как сообщил изданию Autocar глава Ассоциации по переработке автомобилей (Вехикле Рекйклерс Ассокиатион) Энди Лэтэм, ежегодно с британских дорог «исчезают» от 650 до 841 тысячи автомобилей. Тот факт, что судьба этих машин остается неизвестной, вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов отрасли. Эти цифры были раскрыты в результате официальных запросов, направленных в ДВЛА (Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств).

Незаконный экспорт и «автомобили-призраки»

Лэтэм подчеркивает, что большая часть пропавших автомобилей была угнана и впоследствии разобрана на запчасти без какой-либо документации или незаконно вывезена за границу. Слабый контроль позволяет преступникам отправлять автозапчасти и шины за рубеж в контейнерах. Кроме того, более тысячи нелицензированных «разборок» свободно продают краденые детали через онлайн-платформы.

Ситуацию усугубляет использование поддельных и «призрачных» (несуществующих) государственных регистрационных знаков. Чтобы обмануть камеры АНПР (автоматического распознавания номеров), преступники вешают на угнанные машины номера других автомобилей. По статистике, британские камеры сканируют 100 миллионов номеров в день, однако 1-2% из них считаются нечитаемыми или подозрительными.

Социальные и экономические последствия

Поддельные номера и незаконная торговля не ограничиваются только угонами. По словам представителя Бюро страховщиков автомобилей (Мотор Инсурерс' Буреау) Мартина Сондерса, такие транспортные средства часто участвуют в следующих преступлениях:

  • Торговля наркотиками и организованная преступность;
  • Уклонение от оплаты проезда в зонах с ограниченным доступом;
  • Езда без страхового полиса и неуплата штрафов;
  • Грубые нарушения правил дорожного движения.
Эта ситуация бьет по карману обычных водителей. Из-за активности на нелегальном рынке и роста числа незастрахованных водителей стоимость страховых премий в стране резко возросла. Эксперты призывают правительство к немедленному реформированию системы утилизации автомобилей и контроля за номерными знаками.

Британский опыт показывает, что даже при развитых системах цифрового контроля пробелы в физическом надзоре и процессах лицензирования создают условия для формирования крупных преступных сетей. Для стран с растущим уровнем автомобилизации, таких как Узбекистан, этот международный опыт и ошибки могут стать важным уроком при совершенствовании систем контроля.

ВеликобританияУгон автомобилейКриминалANPRСтрахование
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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