Криштиану Роналду: «Я ухожу с чистой совестью»

После поражения в матче против Испании Криштиану Роналду прокомментировал завершение участия сборной Португалии в чемпионате мира.

Он подчеркнул, что на протяжении всего турнира выкладывался по максимуму.

«Я сделал все, что было в моих силах. Я ухожу с чистой совестью. Иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь», — сказал Роналду.

41-летний футболист напомнил, что завоевал три трофея в составе сборной Португалии. По его словам, эти результаты вызывают у него чувство гордости и удовлетворения.

Роналду также сообщил, что его карьера на чемпионатах мира завершена.

«Это был мой последний чемпионат мира. Теперь у меня будет возможность провести время с семьей и подумать о дальнейших решениях», — сказал он.

Лидер португальцев отметил, что команда показала неплохую игру против Испании, однако признал, что в решающие моменты можно было действовать эффективнее.

«Мы играли хорошо, действия команды были слаженными. Но Испания — одна из сильнейших сборных. Они могут выйти в финал», — заявил Роналду.

Он выразил сожаление по поводу того, что покидает турнир после поражения, но еще раз подчеркнул, что отдал все силы ради национальной сборной.