Роналду эмоционально высказался после матча против Испании...
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал поражение от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.
Португалия уступила со счетом 0:1 и завершила свое участие в мундиале. Роналду подчеркнул, что отдал все силы ради национальной команды и его совесть чиста.
«Я выиграл три трофея для Португалии»
Роналду высказался о своей роли в сборной и вкладе в футбол страны.
«Я отдал все свои силы. Я выиграл три трофея для Португалии. А до меня у Португалии не было ни одного титула», — сказал он.
По словам нападающего, он сделал все возможное, чтобы выполнить поставленные перед сборной задачи.
Особо отметил кубок Евро-2016
Среди трофеев, завоеванных с Португалией, Роналду выделил победу на Евро-2016 как самое важное достижение.
«Кубок Евро-2016 — это самый важный трофей, который когда-либо завоевывала национальная сборная. Честно говоря, для меня его значимость равна победе на чемпионате мира», — отметил форвард.
На том турнире Португалия впервые в своей истории стала чемпионом Европы.
Испания остановила Португалию
В 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия встретилась с Испанией.
В бескомпромиссном поединке испанцы одержали победу со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал, а Португалия попрощалась с турниром.
«Завтра новый день»
Роналду завершил свое послематчевое обращение спокойными, но трогательными словами.
«Я ухожу из команды с чистой совестью. Я сделал все, что мог. Завтра новый день. Жизнь продолжается», — сказал он.
Эти слова воспринимаются как намек на завершение карьеры португальской звезды в национальной сборной. Даже если эпоха Роналду в сборной подошла к концу, след, который он оставил в португальском футболе, не будет забыт еще долгие годы.
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