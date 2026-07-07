Роналду эмоционально высказался после матча против Испании...

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал поражение от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Португалия уступила со счетом 0:1 и завершила свое участие в мундиале. Роналду подчеркнул, что отдал все силы ради национальной команды и его совесть чиста.

«Я выиграл три трофея для Португалии»

Роналду высказался о своей роли в сборной и вкладе в футбол страны.

«Я отдал все свои силы. Я выиграл три трофея для Португалии. А до меня у Португалии не было ни одного титула», — сказал он.

По словам нападающего, он сделал все возможное, чтобы выполнить поставленные перед сборной задачи.

Особо отметил кубок Евро-2016

Среди трофеев, завоеванных с Португалией, Роналду выделил победу на Евро-2016 как самое важное достижение.

«Кубок Евро-2016 — это самый важный трофей, который когда-либо завоевывала национальная сборная. Честно говоря, для меня его значимость равна победе на чемпионате мира», — отметил форвард.

На том турнире Португалия впервые в своей истории стала чемпионом Европы.

Испания остановила Португалию

В 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия встретилась с Испанией.

В бескомпромиссном поединке испанцы одержали победу со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал, а Португалия попрощалась с турниром.

«Завтра новый день»

Роналду завершил свое послематчевое обращение спокойными, но трогательными словами.

«Я ухожу из команды с чистой совестью. Я сделал все, что мог. Завтра новый день. Жизнь продолжается», — сказал он.

Эти слова воспринимаются как намек на завершение карьеры португальской звезды в национальной сборной. Даже если эпоха Роналду в сборной подошла к концу, след, который он оставил в португальском футболе, не будет забыт еще долгие годы.