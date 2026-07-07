Электромобильная промышленность Великобритании под угрозой: новые пошлины с 2027 года

Общество автопроизводителей и продавцов Великобритании (СММТ) предупредило, что электромобильная промышленность страны находится под серьезной угрозой. Согласно торговому соглашению, принятому в рамках Брексит, с 1 января 2027 года ужесточаются требования к локализации компонентов. Если производители не будут соблюдать эти правила, на автомобили, экспортируемые в Европейский союз, будет наложена 10-процентная пошлина. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Эта ситуация складывается в критический момент для британского автопрома. В настоящее время в стране идет подготовка к массовому производству новых перспективных моделей электромобилей, таких как Nissan Леаф, Range Rover Электрик и Bentley Торкал. Новые тарифы могут нанести серьезный удар по конкурентоспособности этих моделей на внешнем рынке.

Проблема локализации и последствия Брексит

Согласно соглашению о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, для освобождения электромобилей от таможенных пошлин большая часть их компонентов должна быть произведена на местной территории (в Великобритании или ЕС). В настоящее время импорт аккумуляторов и других ключевых технологий из стран Азии затрудняет выполнение этого требования.

По данным СММТ, если до 2027 года не будет полностью сформирована местная цепочка поставок, каждый электромобиль, собранный на британских заводах, значительно подорожает на европейском рынке. Это может привести к тому, что покупатели переключатся на другие бренды, в частности, на модели, произведенные в Китае или непосредственно на территории ЕС.

Эти процессы косвенно важны и для автомобильного рынка Узбекистана. В нашей стране высок интерес к британским брендам, таким как Land Rover, Jaguar и Bentley. Если производственные затраты вырастут, а логистические цепочки усложнятся, это может повлиять на мировые цены, включая стоимость электромобилей премиум-сегмента, поставляемых на рынок Центральной Азии.

Эксперты отмечают, что правительству и представителям автопрома необходимо в срочном порядке запустить «гигафабрики» по производству аккумуляторов. Только опираясь на собственные ресурсы, британская автоиндустрия сможет избежать «тарифного обрыва» и сохранить свои позиции в глобальной гонке электромобилей.