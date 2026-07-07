Новая многоразовая китайская ракета Лонг Марч 10Б доставлена на стартовую площадку

·41·Технологии
Новая многоразовая китайская ракета Лонг Марч 10Б доставлена на стартовую площадку

Китай сделал очередной важный шаг в освоении космоса. Новейшая многоразовая ракета Лонг Марч 10Б (КЗ-10Б) была установлена на стартовом комплексе №2 космодрома Вэньчан. Эта ракета имеет решающее значение для стратегии Китая по снижению затрат на вывод грузов в космос и конкуренции с такими компаниями, как SpaceX. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Лонг Марч 10Б привлекает внимание специалистов своими техническими характеристиками. Это первый двухступенчатый жидкостный многоразовый носитель с диаметром центрального блока 5 метров. Его высота составляет около 70 метров, а общая стартовая масса — 540 тонн. Первая ступень оснащена семью кислородно-керосиновыми двигателями, каждый из которых развивает тягу 120 тонн.

Технологическая инновация: ловля ракеты сетью

Согласно данным иксбт.ком, самой уникальной особенностью ракеты Лонг Марч 10Б является система посадки. В отличие от ракет Falcon 9 компании SpaceX под руководством Илона Маска, китайская ракета не имеет специальных посадочных опор. Вместо этого первая ступень после доставки груза в космос совершает управляемый спуск и перехватывается с помощью гигантской сети на специальной морской платформе под названием Навигатор.

Такой подход позволяет значительно снизить вес ракеты. Вес, сэкономленный за счет отказа от посадочных опор, направляется на увеличение полезной нагрузки. Судно Навигатор имеет длину 144 метра и водоизмещение 25 тысяч тонн, оно оснащено системой динамического позиционирования ДП2 для проведения столь сложных операций.

По грузоподъемности Лонг Марч 10Б может напрямую конкурировать с Falcon 9. В режиме полной многоразовости она способна доставить на низкую околоземную орбиту не менее 16 тонн, а на солнечно-синхронную орбиту (высотой 900 км) — до 11 тонн. Эти показатели дают Китаю большое преимущество на рынке коммерческих спутников.

Лунная программа и планы на будущее

Первый испытательный полет ракеты ожидается в период с 10 по 13 июля текущего года. Если испытания пройдут успешно, Китай станет второй страной в мире, освоившей технологию многоразовых ракет среднего класса. Это может изменить баланс сил в мировой космической индустрии.

Стоит отметить, что проект Лонг Марч 10Б не ограничивается только грузоперевозками. Эти разработки станут фундаментом для пилотируемой лунной программы Китая, запланированной до 2030 года. Опыт, полученный при использовании многоразовых компонентов ракеты, планируется применить в будущем для доставки китайских тайконавтов на поверхность Луны.

КитайКосмосLong March 10BРакетаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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