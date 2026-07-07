В Узбекистане инфляция ускорилась до 6,4 процента
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В Узбекистане после рекордно низкого показателя в 5,5 процента в мае 2026 года годовая инфляция в июне выросла до 6,4 процента. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Обычно в июне в Узбекистане наблюдалась дефляция. Однако в текущем году цены выросли на 0,6 процента. Для сравнения, в предыдущие годы в июне в среднем фиксировалась дефляция на уровне 0,2 процента.
Основным фактором ускорения инфляции стало повышение цен на энергоносители в мае.
Ожидается, что по итогам 2026 года годовая инфляция составит около 6,5 процента.
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