В Узбекистане инфляция ускорилась до 6,4 процента

В Узбекистане после рекордно низкого показателя в 5,5 процента в мае 2026 года годовая инфляция в июне выросла до 6,4 процента. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Обычно в июне в Узбекистане наблюдалась дефляция. Однако в текущем году цены выросли на 0,6 процента. Для сравнения, в предыдущие годы в июне в среднем фиксировалась дефляция на уровне 0,2 процента.

Основным фактором ускорения инфляции стало повышение цен на энергоносители в мае.

Ожидается, что по итогам 2026 года годовая инфляция составит около 6,5 процента.