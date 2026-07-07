Руди Гарсия: «Бельгия показала, что является великой футбольной державой»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высоко оценил игру своей команды после крупной победы над США со счетом 4:1 в 1/8 финала ЧМ-2026.

Специалист подчеркнул, что футболисты полностью выполнили план на игру, и выразил особую благодарность бельгийским болельщикам, которые не спали всю ночь, поддерживая национальную сборную.

«Вы можете гордиться своей командой»

Свои первые слова после матча Руди Гарсия посвятил болельщикам в Бельгии.

«Сейчас в Бельгии 4:00 утра. Я хочу поблагодарить всех бельгийцев, которые болели за нас, не смыкая глаз. Сегодня вы можете гордиться своей командой», — сказал он.

По мнению тренера, команда оправдала доверие болельщиков яркой победой и уверенной игрой.

Бельгия полностью выполнила план

В матче против США Бельгия продемонстрировала атакующий и дисциплинированный футбол, разгромив соперника с крупным счетом.

«Сегодня мы показали, что Бельгия — великая футбольная держава. Мы показали отличную игру и полностью выполнили наш план», — заявил Гарсия.

По его словам, футболисты на высоком уровне выполнили задачи, поставленные тренерским штабом на протяжении всей встречи.

Травма Онаны вызвала беспокойство

Единственным негативным моментом для Бельгии в победном матче стала травма Онаны.

«Я не знаю точно, что произошло. Но думаю, что его травма серьезна», — сказал тренер.

Состояние футболиста прояснится после медицинского обследования. Его участие в следующем матче пока остается под вопросом.

Впереди испытание против Испании

Обыграв США со счетом 4:1, Бельгия в четвертьфинале встретится со сборной Испании.

Подопечные Руди Гарсии сделали громкое заявление в 1/8 финала. Теперь бельгийцам предстоит еще раз доказать свой уровень в матче против Испании, которая является одним из претендентов на чемпионский титул.