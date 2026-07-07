Руди Гарсия: «Бельгия показала, что является великой футбольной державой»

·50·Спорт
Руди Гарсия: «Бельгия показала, что является великой футбольной державой»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высоко оценил игру своей команды после крупной победы над США со счетом 4:1 в 1/8 финала ЧМ-2026.

Специалист подчеркнул, что футболисты полностью выполнили план на игру, и выразил особую благодарность бельгийским болельщикам, которые не спали всю ночь, поддерживая национальную сборную.

«Вы можете гордиться своей командой»

Свои первые слова после матча Руди Гарсия посвятил болельщикам в Бельгии.

«Сейчас в Бельгии 4:00 утра. Я хочу поблагодарить всех бельгийцев, которые болели за нас, не смыкая глаз. Сегодня вы можете гордиться своей командой», — сказал он.

По мнению тренера, команда оправдала доверие болельщиков яркой победой и уверенной игрой.

Бельгия полностью выполнила план

В матче против США Бельгия продемонстрировала атакующий и дисциплинированный футбол, разгромив соперника с крупным счетом.

«Сегодня мы показали, что Бельгия — великая футбольная держава. Мы показали отличную игру и полностью выполнили наш план», — заявил Гарсия.

По его словам, футболисты на высоком уровне выполнили задачи, поставленные тренерским штабом на протяжении всей встречи.

Травма Онаны вызвала беспокойство

Единственным негативным моментом для Бельгии в победном матче стала травма Онаны.

«Я не знаю точно, что произошло. Но думаю, что его травма серьезна», — сказал тренер.

Состояние футболиста прояснится после медицинского обследования. Его участие в следующем матче пока остается под вопросом.

Впереди испытание против Испании

Обыграв США со счетом 4:1, Бельгия в четвертьфинале встретится со сборной Испании.

Подопечные Руди Гарсии сделали громкое заявление в 1/8 финала. Теперь бельгийцам предстоит еще раз доказать свой уровень в матче против Испании, которая является одним из претендентов на чемпионский титул.

Руди ГарсияБельгияСШАИспанияОнана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Унай Симон обновил историю чемпионатов мираУнай Симон обновил историю чемпионатов мираСегодня, 11:18Криштиану Роналду завершил свои выступления на чемпионатах мираКриштиану Роналду завершил свои выступления на чемпионатах мираСегодня, 11:11Хабиб назвал де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026Хабиб назвал де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026Сегодня, 11:10Месси хотел бы видеть Возинью в «Интер Майами»...Месси хотел бы видеть Возинью в «Интер Майами»...Сегодня, 10:47Главный тренер сборной США: «Нас словно не было на поле в матче против Бельгии»Главный тренер сборной США: «Нас словно не было на поле в матче против Бельгии»Сегодня, 10:41Роналду эмоционально высказался после матча против Испании...Роналду эмоционально высказался после матча против Испании...Сегодня, 10:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану