Главный тренер сборной США: «Нас словно не было на поле в матче против Бельгии»

·68·Спорт
Главный тренер сборной США: «Нас словно не было на поле в матче против Бельгии»

Главный тренер национальной сборной США Маурисио Почеттино откровенно высказался о причинах поражения после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

США проиграли со счетом 1:4 и попрощались с мундиалем. Аргентинский специалист отметил, что команда выглядела неготовой к игре, и взял на себя ответственность за результат.

«Мы не смогли войти в игру с самого начала»

По словам Почеттино, сборная США не смогла показать свою игру с первых минут встречи.

«Все видели, что мы не смогли войти в игру с самого начала. В этом матче нас словно не было на поле», — сказал он.

Несмотря на то, что США сравняли счет до 1:1, уже в следующей атаке команда снова пропустила гол и уступила контроль над игрой сопернику.

«Бельгия была сильнее нас»

Наставник сборной США признал победу соперника и заявил, что не хочет искать оправданий поражению.

«Поздравляю сборную Бельгии, они были сильнее нас. Это был не наш день. Нет нужды искать оправдания», — сказал Почеттино.

По его мнению, сборная США не смогла продемонстрировать уровень игры, соответствующий их возможностям.

Команда должна извлечь уроки из поражения

Почеттино заявил, что теперь главная задача — провести глубокий анализ игры и понять, почему команда не смогла подготовиться так же, как к предыдущим матчам.

«Мы должны учиться. Это процесс анализа, извлечения уроков и понимания того, почему мы не смогли подготовиться к этой игре так, как к предыдущим встречам», — сказал тренер.

Он подчеркнул, что причин поражения может быть несколько, но самый простой ответ заключается в том, что в тот день у команды не сложилась игра ни в командном, ни в индивидуальном плане.

«Я беру ответственность на себя»

Вместо того чтобы винить команду после поражения, Почеттино лично взял на себя ответственность.

«Я беру ответственность за это на себя. Мы должны глубоко проанализировать ситуацию и понять, что это не наша обычная игра и не наш стиль», — сказал он.

Тяжелое поражение от Бельгии стало финальной точкой для США на мундиале. Теперь команду ждут не оправдания, а серьезный анализ и новые выводы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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