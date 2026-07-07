Следите за матчем Швейцария — Колумбия вместе с нами в прямом эфире

·66·Спорт
Следите за матчем Швейцария — Колумбия вместе с нами в прямом эфире

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Швейцарии и Колумбии проведут очную встречу.

Матч начнется завтра в 01:00 по ташкентскому времени на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

За ходом игры можно следить в режиме текстовой онлайн-трансляции на сайте Zamin.уз. В ходе встречи будут оперативно освещаться основные события, опасные моменты, голы, предупреждения, замены и другие важные эпизоды.

Согласно прогнозам, вероятность победы Колумбии в основное время составляет 42 процента. Шансы Швейцарии оцениваются в 27 процентов, а вероятность перехода игры в дополнительное время — в 31 процент.

Следите за матчем Швейцария — Колумбия вместе с нами в прямом эфире.

Прямая трансляцияLIVE
21
Густаво Пуэрта (Колумбия) мощно пробил из-за пределов штрафной. Грегор Кобель парировал опасный удар в правый угол, совершив отличный сейв. Колумбия заработала угловой и стягивает игроков в штрафную.
16
Колумбия демонстрирует отличный контроль мяча и передач в центре поля.
15
Опасный угловой в исполнении Фабиана Ридера (Швейцария), защитники выбили мяч в безопасную зону.
14
Передача Рикардо Родригеса (Швейцария) оказалась неудачной, защита соперника быстро выбила мяч из штрафной. Мяч покинул поле, боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу Швейцарии.
14
Штрафной удар в исполнении Хамеса Родригеса (Колумбия) пришелся прямо в руки вратарю.
13
Иван Бартон дал свисток. Нико Эльведи (Швейцария) нарушил правила из-за опасной игры. Назначен штрафной удар в пользу сборной Колумбии.
10
Владение мячом 63:37.
7
Луис Суарес (Колумбия) сыграл грубо в борьбе за мяч, и Иван Бартон остановил игру, назначив штрафной удар.
6
Дэн Ндойе (Швейцария) слишком рано начал забегание, и лайнсмен поднял флаг, зафиксировав офсайд.
5
После углового в исполнении Хамеса Родригеса (Колумбия) опасного момента не возникло.
5
Один из защитников в последний момент среагировал и мастерски прервал передачу Джона Ариаса (Колумбия). Угловой. У Колумбии будет шанс.
4
Денис Закария (Швейцария) попытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защита соперника быстро среагировала и прервала атаку.
3
Луис Диас (Колумбия) сделал качественный прострел в штрафную, но защитники соперника перехватили мяч и выбили его.
1
Сегодняшний матч начался, наслаждайтесь игрой!
01:00
Колумбия начинает игру.
00:54
Сегодняшний матч будет судить Иван Бартон.
00:54
Стартовые составы объявлены, вы можете ознакомиться с ними в разделе «Составы».
00:54
Уважаемые болельщики, добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время, занимайте свои места и готовьтесь к началу матча.
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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