В 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Швейцарии и Колумбии проведут очную встречу.

Матч начнется завтра в 01:00 по ташкентскому времени на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

За ходом игры можно следить в режиме текстовой онлайн-трансляции на сайте Zamin.уз. В ходе встречи будут оперативно освещаться основные события, опасные моменты, голы, предупреждения, замены и другие важные эпизоды.

Согласно прогнозам, вероятность победы Колумбии в основное время составляет 42 процента. Шансы Швейцарии оцениваются в 27 процентов, а вероятность перехода игры в дополнительное время — в 31 процент.

Следите за матчем Швейцария — Колумбия вместе с нами в прямом эфире.