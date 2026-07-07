Google объявила дату презентации новых смартфонов Pixel 11

·41·Технологии
Google объявила дату презентации новых смартфонов Pixel 11

Корпорация Google официально объявила, что ее традиционное мероприятие «Маде бй Google» состоится 12 августа текущего года в Нью-Йорке. Это событие считается одним из самых важных в мире технологий, и ожидается, что на нем будут представлены устройства нового поколения и последние разработки компании в области AI. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Согласно официальным приглашениям, разосланным изданиям The Verge и Bloomberg, главной звездой презентации в этом году станет линейка смартфонов Pixel 11. Если прошлогоднее мероприятие запомнилось необычными выступлениями с участием звезд шоу-бизнеса, то в этот раз Google, как ожидается, сосредоточится на технических возможностях и дизайне продуктов.

Основные изменения в серии Pixel 11

Согласно текущим инсайдерским данным, серия Pixel 11 получит значительные обновления дизайна. В частности, сообщается о добавлении нового золотистого варианта расцветки. Ожидается, что базовая модель Pixel 11 будет оснащена более тонкими рамками и обновленной черной панелью камеры, что придаст устройству более современный вид.

Существуют сообщения о том, что модель Pixel 11 Pro получит более тонкий корпус по сравнению с предыдущим поколением. Также, стремясь укрепить свои позиции на рынке складных смартфонов, Google может представить модель Pixel 11 Pro Фолд. Предполагается, что это устройство будет отличаться меньшим весом и переработанным блоком камер.

Объем памяти и ценовая политика

Одной из неожиданных новостей для пользователей может стать информация, связанная с внутренней памятью устройств. По некоторым данным, Google может отказаться от варианта с 128 GB памяти в новых моделях, начав стандартную версию с 256 GB. Хотя технически это положительное изменение, не исключено, что оно приведет к росту стартовой цены на смартфоны.

На презентации, состоявшейся в августе прошлого года, были представлены серия Pixel 10, Pixel Watch и наушники нового поколения. В этом году также ожидается показ новых умных часов и аксессуаров, дополняющих экосистему Google. Несмотря на то, что смартфоны Pixel официально не продаются на рынке Узбекистана, они очень популярны среди местных техно-энтузиастов благодаря «чистой» системе Android и высококачественным камерам.

Ожидается, что в ходе презентации Google расширит возможности своего AI, в частности, поделится новостями об интеграции системы Gemini в новые устройства Pixel. Это позволит превратить смартфоны не просто в средство связи, а в еще более умного персонального помощника.

GooglePixel 11СмартфонТехнологииПрезентация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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