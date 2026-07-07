Google объявила дату презентации новых смартфонов Pixel 11

Корпорация Google официально объявила, что ее традиционное мероприятие «Маде бй Google» состоится 12 августа текущего года в Нью-Йорке. Это событие считается одним из самых важных в мире технологий, и ожидается, что на нем будут представлены устройства нового поколения и последние разработки компании в области AI. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Согласно официальным приглашениям, разосланным изданиям The Verge и Bloomberg, главной звездой презентации в этом году станет линейка смартфонов Pixel 11. Если прошлогоднее мероприятие запомнилось необычными выступлениями с участием звезд шоу-бизнеса, то в этот раз Google, как ожидается, сосредоточится на технических возможностях и дизайне продуктов.

Основные изменения в серии Pixel 11

Согласно текущим инсайдерским данным, серия Pixel 11 получит значительные обновления дизайна. В частности, сообщается о добавлении нового золотистого варианта расцветки. Ожидается, что базовая модель Pixel 11 будет оснащена более тонкими рамками и обновленной черной панелью камеры, что придаст устройству более современный вид.

Существуют сообщения о том, что модель Pixel 11 Pro получит более тонкий корпус по сравнению с предыдущим поколением. Также, стремясь укрепить свои позиции на рынке складных смартфонов, Google может представить модель Pixel 11 Pro Фолд. Предполагается, что это устройство будет отличаться меньшим весом и переработанным блоком камер.

Объем памяти и ценовая политика

Одной из неожиданных новостей для пользователей может стать информация, связанная с внутренней памятью устройств. По некоторым данным, Google может отказаться от варианта с 128 GB памяти в новых моделях, начав стандартную версию с 256 GB. Хотя технически это положительное изменение, не исключено, что оно приведет к росту стартовой цены на смартфоны.

На презентации, состоявшейся в августе прошлого года, были представлены серия Pixel 10, Pixel Watch и наушники нового поколения. В этом году также ожидается показ новых умных часов и аксессуаров, дополняющих экосистему Google. Несмотря на то, что смартфоны Pixel официально не продаются на рынке Узбекистана, они очень популярны среди местных техно-энтузиастов благодаря «чистой» системе Android и высококачественным камерам.

Ожидается, что в ходе презентации Google расширит возможности своего AI, в частности, поделится новостями об интеграции системы Gemini в новые устройства Pixel. Это позволит превратить смартфоны не просто в средство связи, а в еще более умного персонального помощника.