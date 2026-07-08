Лионель Месси стал лучшим игроком матча против Египта

Сборная Аргентины в драматичном матче 1/8 финала ЧМ-2026 обыграла Египет и завоевала путевку в четвертьфинал.

Уступая по ходу встречи со счетом 0:2, действующие чемпионы вырвали победу — 3:2. Лионель Месси был признан лучшим игроком матча.

Месси отметился голом и результативной передачей

39-летняя аргентинская звезда вновь стал одним из главных героев своей команды в решающем поединке.

В матче против Египта Месси забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его действия сыграли ключевую роль в суперкамбэке Аргентины на последних минутах.

Аргентина отыгралась со счета 0:2

Футболисты сборной Египта по ходу встречи добились преимущества в два мяча и были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию.

Однако подопечные Лионелья Скалони усилили давление в концовке матча и забили три мяча подряд. Таким образом, Аргентина победила со счетом 3:2 и продолжила свое участие в турнире.

Месси лидирует в списке бомбардиров турнира

После гола в ворота Египта количество мячей Месси на ЧМ-2026 достигло 8.

На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира. У аргентинского форварда есть возможность улучшить свой личный результат в четвертьфинале.

Действующие чемпионы в четвертьфинале

Аргентина прошла через очередное тяжелое испытание благодаря суперкамбэку. Месси же с одним голом, одним ассистом и званием лучшего игрока матча вывел свою команду в следующий этап.

Путь действующих чемпионов продолжается, а Месси даже в 39 лет остается главным героем мундиаля.