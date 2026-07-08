Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира

·50·Спорт
Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил очередное историческое достижение в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта.

39-летний футболист выполнил голевую передачу, доведя число своих ассистов на чемпионатах мира до 9, и стал лучшим ассистентом в истории турниров.

Месси записал на свой счет 9-й ассист

В драматичном поединке против Египта Месси отдал голевой пас партнеру, улучшив свой личный показатель на мундиалях.

Теперь на его счету 9 результативных передач на чемпионатах мира. Это рекордный показатель в истории соревнований.

Первый и по голам

Месси также является лучшим бомбардиром в истории турниров, забив на чемпионатах мира 21 гол.

Таким образом, аргентинская звезда добился исторических показателей на мундиалях как по голам, так и по результативным передачам.

Суперкамбэк против Египта

В матче 1/8 финала против Египта сборная Аргентины уступала со счетом 0:2.

Однако подопечные Лионелья Скалони забили три гола в концовке встречи, одержали победу со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал.

Месси продолжает обновлять рекорды

Оставаясь лидером своей команды даже в 39 лет, Месси открыл новую страницу на ЧМ-2026.

Пока Аргентина продолжает борьбу за чемпионство, у Месси есть возможность еще больше пополнить список своих рекордов в истории мундиалей.

Лионель МессиАргентинаЕгипетЧемпионат мираЛионель Скалони
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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