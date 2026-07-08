Microsoft переходит на собственные модели ИИ для сокращения расходов

В то время как расходы на поддержку и развитие технологий искусственного интеллекта резко возрастают, технологические гиганты начали принимать меры по экономике. Корпорация Microsoft реализует новую стратегию в этом направлении, снижая зависимость от программного обеспечения сторонних партнеров, таких как OpenAI и Anthropic. Теперь компания фокусируется на более активном использовании собственных внутренних моделей ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным Bloomberg, Microsoft внедрила собственные модели ИИ для обработки части пользовательских запросов в своих самых популярных продуктах — Экскел и Ворд. Ранее широко рекламировалось, что основные функции пакета Office 365 работают преимущественно на базе моделей OpenAI. Теперь же корпорация постепенно стремится к независимости.

Независимые модели и новые возможности

Microsoft еще не полностью отказалась от моделей сторонних партнеров, но ускорила создание собственных агентов ИИ. На конференции Буилд, прошедшей в прошлом месяце, компания представила семь новых моделей ИИ. Среди них есть генераторы текста в изображения и специальные вспомогательные агенты для программистов.

Эти изменения касаются не только Microsoft. На мировом технологическом рынке такие крупные корпорации, как Amazon, Uber, Meta и Аккентуре, также принимают меры по контролю и сокращению расходов на услуги ИИ. Чрезмерно высокие затраты в этой сфере заставили задуматься даже самые богатые компании.

Новые тенденции на рынке

Стоимость услуг ИИ стала настолько серьезной проблемой в Кремниевой долине, что некоторые компании начали обращаться к китайским моделям как к более дешевому решению. Хотя это вызывает опасения с точки зрения безопасности, экономическая эффективность во многих случаях берет верх.

В кратком комментарии для TechCrunch представители Microsoft отказались раскрывать дополнительные детали этой стратегии. Однако, по мнению отраслевых экспертов, переход на собственные модели позволит компании не только сэкономить средства, но и сохранить полный контроль над своими продуктами. Это обеспечит большую стабильность и независимость экосистемы Microsoft в будущем.