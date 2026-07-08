Microsoft переходит на собственные модели ИИ для сокращения расходов

·0·Технологии
Microsoft переходит на собственные модели ИИ для сокращения расходов

В то время как расходы на поддержку и развитие технологий искусственного интеллекта резко возрастают, технологические гиганты начали принимать меры по экономике. Корпорация Microsoft реализует новую стратегию в этом направлении, снижая зависимость от программного обеспечения сторонних партнеров, таких как OpenAI и Anthropic. Теперь компания фокусируется на более активном использовании собственных внутренних моделей ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным Bloomberg, Microsoft внедрила собственные модели ИИ для обработки части пользовательских запросов в своих самых популярных продуктах — Экскел и Ворд. Ранее широко рекламировалось, что основные функции пакета Office 365 работают преимущественно на базе моделей OpenAI. Теперь же корпорация постепенно стремится к независимости.

Независимые модели и новые возможности

Microsoft еще не полностью отказалась от моделей сторонних партнеров, но ускорила создание собственных агентов ИИ. На конференции Буилд, прошедшей в прошлом месяце, компания представила семь новых моделей ИИ. Среди них есть генераторы текста в изображения и специальные вспомогательные агенты для программистов.

Эти изменения касаются не только Microsoft. На мировом технологическом рынке такие крупные корпорации, как Amazon, Uber, Meta и Аккентуре, также принимают меры по контролю и сокращению расходов на услуги ИИ. Чрезмерно высокие затраты в этой сфере заставили задуматься даже самые богатые компании.

Новые тенденции на рынке

Стоимость услуг ИИ стала настолько серьезной проблемой в Кремниевой долине, что некоторые компании начали обращаться к китайским моделям как к более дешевому решению. Хотя это вызывает опасения с точки зрения безопасности, экономическая эффективность во многих случаях берет верх.

В кратком комментарии для TechCrunch представители Microsoft отказались раскрывать дополнительные детали этой стратегии. Однако, по мнению отраслевых экспертов, переход на собственные модели позволит компании не только сэкономить средства, но и сохранить полный контроль над своими продуктами. Это обеспечит большую стабильность и независимость экосистемы Microsoft в будущем.

MicrosoftИскусственный ИнтеллектOpenAIТехнологииOffice 365
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Discord необоснованно заблокировал тысячи пользователей из-за ошибки искусственного интеллектаDiscord необоснованно заблокировал тысячи пользователей из-за ошибки искусственного интеллектаСегодня, 00:29Google объявила дату презентации новых смартфонов Pixel 11Google объявила дату презентации новых смартфонов Pixel 11Вчера, 23:59Фигма расширяет свои возможности: приобретена команда стартапа БудФигма расширяет свои возможности: приобретена команда стартапа БудВчера, 23:53Сообщается, что Илон Маск готовит АИ-устройство тоньше iPhoneСообщается, что Илон Маск готовит АИ-устройство тоньше iPhoneВчера, 23:49Netflix меняет стратегию: на платформе появятся короткометражные видеоNetflix меняет стратегию: на платформе появятся короткометражные видеоВчера, 22:24Шотландия на пороге исторического шага: страна впервые запустит ракету в космос со своей территорииШотландия на пороге исторического шага: страна впервые запустит ракету в космос со своей территорииВчера, 22:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке