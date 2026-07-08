Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны в матче против Египта

·88·Спорт
Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны в матче против Египта

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины одержала невероятную победу над Египтом. Уступая по ходу встречи в два мяча, действующие чемпионы вырвали победу со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал. Главный герой этого исторического камбэка Лионель Месси не только спас свою команду, но и повторил 40-летний рекорд легендарного Диего Марадоны. Об этом сообщает портал Goal.com.

Матч для Аргентины начался по неожиданному сценарию. Голы Яссера Ибрагима и Мостафы Зико вывели египтян вперед. По данным ОптаДжое, до 78-й минуты Аргентина проигрывала с разницей в два мяча. В истории чемпионатов мира еще ни одной команде не удавалось отыграться с таким дефицитом на столь поздней стадии основного времени.

Мастерство уровня Марадоны

Лионель Месси продемонстрировал свои лучшие качества на протяжении всей игры. Он не только забил гол, но и проявил лидерские способности. Согласно статистике, Месси повторил достижение Диего Марадоны, совершив в одном матче гол, более 5 успешных дриблингов и создав более 5 опасных моментов с игры. В последний раз Марадона показывал подобный результат на чемпионате мира 1986 года в матче против Бельгии.

Хотя в начале встречи Месси не смог реализовать пенальти в ворота Мостафы Шобира, это не сломило его волю. На 83-й минуте он забил гол, сравняв счет. Ранее Кристиан Ромеро сократил отставание, а в компенсированное время Энцо Фернандес забил победный мяч головой.

Близость к результату Герда Мюллера

На данный момент Лионель Месси довел число своих голов на чемпионате мира 2026 года до 8. В этом аспекте он приближается к еще одному историческому результату. Последний раз подобная результативность в первых пяти матчах турнира была зафиксирована в 1970 году немцем Гердом Мюллером (10 голов). Как пишет Goal.com, 37-летний форвард, изменив свой стиль игры, блестяще справляется с функциями как плеймейкера, так и центрального нападающего.

После этой победы сборная Аргентины получила огромное психологическое преимущество. Очевидно, что такая великолепная форма капитана команды перед четвертьфиналом представляет серьезную угрозу для соперников. На турнире в Северной Америке «альбиселесте» продолжают свой стремительный путь к защите титула.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат МираДиего МарадонаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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