Лионель Месси и Аргентина вышли в четвертьфинал после драматичной победы

·94·Спорт
Лионель Месси и Аргентина вышли в четвертьфинал после драматичной победы

Сборная Аргентины и легенда мирового футбола Лионель Месси не смогли сдержать эмоций после матча против Египта, прошедшего в Атланте. В драматичном поединке в рамках чемпионата мира, в котором было забито пять голов, действующие чемпионы одержали победу со счетом 3:2 и обеспечили себе путевку в четвертьфинал. После финального свистка звезда «Интер Майами» не смог сдержать слез в центре поля. Об этом сообщает Goal.com.

Эти эмоции были выражением искренней радости и облегчения, в отличие от горьких слез таких звезд, как Криштиану Роналду и Неймар, покинувших турнир днем ранее. Как пишет издание Goal.com, Аргентина большую часть матча уступала в счете и находилась на грани неожиданного поражения и вылета из турнира. Однако капитан команды Лионель Месси сумел кардинально изменить ситуацию своим мастерством.

На 83-й минуте матча Лионель Месси точно поразил ворота соперника, сравняв счет — 2:2. Этот гол не только спас его команду, но и сделал Месси первым футболистом в истории чемпионатов мира ФИФА, забивавшим в шести матчах плей-офф подряд. Этим результатом он вновь прочно закрепился в книге рекордов мирового футбола.

Драма последних минут и судейский скандал

В компенсированное к основному времени матча время Энцо Фернандес замкнул головой передачу Лаутаро Мартинеса, забив победный гол для «Альбиселесте». В этот момент игроки и тренерский штаб сборной Египта были в ярости от решений арбитра. Дело в том, что за несколько секунд до победного гола Мохаммед Салах упал в столкновении с Лисандро Мартинесом, но судья не посчитал нужным назначить пенальти.

Этот эпизод перерос в крупный скандал на бровке поля. Представители сборной Египта требовали пересмотреть момент с помощью системы VAR, однако судья принял решение продолжить игру. На пике страстей один из сотрудников скамейки запасных Египта был удален с поля, а Марван Аттия и главный тренер команды получили желтые карточки.

Лионель Месси до последних секунд игры вел свою команду вперед, демонстрируя настоящие лидерские качества. После финального свистка он от усталости и волнения упал на газон и заплакал. По выражению его лица было нетрудно понять, насколько трудной и важной была эта победа для Аргентины. Теперь подопечные Лионелья Скалони начинают подготовку к четвертьфиналу, а Египет вынужден покинуть турнир после достойной игры.

Лионель МессиАргентинаЕгипетЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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