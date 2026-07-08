Криштиану Роналду прощается с чемпионатами мира: неожиданный антирекорд легенды

Для живой легенды футбольного мира Криштиану Роналду чемпионат мира 2026 года в Северной Америке стал не просто прощанием с турниром, но и запомнился одним из самых тяжелых статистических показателей в его карьере. Вылет сборной Португалии в 1/8 финала после поражения от Испании ознаменовал конец последнего крупного похода 41-летнего нападающего на международной арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя Криштиану Роналду удалось забить три гола по ходу этого турнира, его действия на поле подвергаются жесткой критике со стороны аналитиков. Согласно статистическим данным, представленным ОптаДжое, Роналду стал единственным нападающим, который за более чем 500 минут игрового времени на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов ни разу не смог обыграть соперника с помощью дриблинга.

Нападающий без дриблинга и изменившийся стиль

Для Роналду, который в первое десятилетие своей карьеры был известен как вингер, приводящий защитников в замешательство своими скоростными рейдами и финтами, этот показатель свидетельствует о полной смене игрового стиля. Теперь он переложил креативность на плечи партнеров по команде, превратившись в чистого бомбардира, выжидающего моменты внутри штрафной площади. Однако стало очевидно, что в плане динамики, требуемой от современного форварда, он уступает молодым партнерам.

По ходу турнира Роналду удалось забить два гола в ворота сборной Узбекистана, а также реализовать пенальти в матче против Хорватии. Тем не менее, неспособность обыграть соперника один в один в открытой игре значительно снизила остроту атак Португалии. В матче против Испании на стадионе «Коттон Боул» в Далласе он провел на поле 90 минут, нанес три удара, но так и не смог найти путь к воротам Унаи Симона.

Болезненное прощание и планы на будущее

После поражения от Испании со счетом 0:1 Криштиану Роналду покинул поле в слезах. Эта сцена напомнила болельщикам прощание с турниром в Катаре четыре года назад. Кроме того, это поражение стало для Роналду восьмым проигранным матчем в истории чемпионатов мира, и по этому показателю он сравнялся с Мэтью Леки и Сон Хын Мином, установив антирекорд турнира.

В послематчевом интервью Роналду сказал о своем будущем: «Я очень расстроен тем, что покидаю чемпионат мира таким образом. Я отдал все силы, сделал все, что мог. Да, это был мой последний мундиаль. Теперь у меня есть время посоветоваться с семьей и все обдумать. Я не хочу принимать поспешных решений на эмоциях прямо сейчас».

Таким образом, путь одного из величайших игроков в истории футбола на чемпионатах мира подошел к концу. Хотя он вписал свое имя в историю множеством рекордов, неудачная статистика на последнем турнире немного омрачила его легендарную карьеру. Теперь футбольная общественность всего мира ждет окончательного решения Роналду о том, продолжит ли он свою карьеру на клубном уровне или в сборной.