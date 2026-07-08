Видео голов матча Аргентина — Египет, завершившегося со счетом 3:2 после 0:2

·1·Спорт
Видео голов матча Аргентина — Египет, завершившегося со счетом 3:2 после 0:2

Состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта. В богатом на голы противостоянии аргентинцы одержали победу со счетом 3:2.

Египтяне вышли вперед благодаря голам Ибрагима и Зико. На 79-й минуте Ромеро сократил разницу в счете. Месси на 83-й минуте восстановил равновесие. А на 90+3-й минуте Энцо Фернандес забил победный гол аргентинцев.

Таким образом, Аргентина благодаря суперкамбэку вышла в четвертьфинал.

ЧМ-2026. 1/8 финала
Аргентина – Египет 3:2
Голы: Ромеро 79, Месси 83, Энцо Фернандес 90+3 – Ибрагим 15, Зико 67

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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