Видео голов матча Аргентина — Египет, завершившегося со счетом 3:2 после 0:2
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ЧМ-2026. 1/8 финала
Состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта. В богатом на голы противостоянии аргентинцы одержали победу со счетом 3:2.
Египтяне вышли вперед благодаря голам Ибрагима и Зико. На 79-й минуте Ромеро сократил разницу в счете. Месси на 83-й минуте восстановил равновесие. А на 90+3-й минуте Энцо Фернандес забил победный гол аргентинцев.
Таким образом, Аргентина благодаря суперкамбэку вышла в четвертьфинал.
ЧМ-2026. 1/8 финала
Аргентина – Египет 3:2
Голы: Ромеро 79, Месси 83, Энцо Фернандес 90+3 – Ибрагим 15, Зико 67
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