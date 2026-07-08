Манчестер Юнайтед готов потратить 100 миллионов евро на Орельена Тчуамени

·31·Спорт
Манчестер Юнайтед готов потратить 100 миллионов евро на Орельена Тчуамени

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» после неудач на трансферном рынке переключил свое внимание на полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Руководство ИНЭОС, стремясь к кардинальному обновлению состава, заявляет о готовности потратить на этого звездного футболиста более 100 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Ранее клуб вел переговоры по трансферу Матеуша Фернандеша, но упустил игрока из-за разногласий по бонусам, в результате чего он перешел в «Тоттенхэм». Также упущенные цели, такие как Сандро Тонали и Эллиот Андерсон, вынуждают «красных дьяволов» принимать более решительные меры. Теперь команда намерена закрыть свою главную проблемную позицию в опорной зоне игроком мирового уровня.

Достойная замена Каземиро

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, внутри «Манчестер Юнайтед» Орельен Тчуамени рассматривается как идеальный профиль для команды. Руководство клуба считает его наиболее подходящим преемником для стареющего Каземиро. Ожидается, что высокий менталитет игрока и его видение поля сыграют важную роль в системе временного тренера Майкла Каррика.

Как сообщает издание The Athletic, если руководство «Реал Мадрида» даст понять, что готово продать французского футболиста, англичане немедленно выступят с официальным предложением. Утверждается, что испанскому гранду необходимо продать некоторые дорогостоящие активы для осуществления новых трансферов, что может создать благоприятную возможность для «Манчестер Юнайтед».

Однако на пути этого трансфера существует ряд серьезных препятствий. Фабрицио Романо на своем ЁуТубе-канале подчеркнул, что основная проблема связана с зарплатой футболиста. В настоящее время Орельен Тчуамени получает в Мадриде очень высокую зарплату, и представители «Манчестер Юнайтед» уже связались с окружением игрока, чтобы объяснить необходимость пересмотра финансовых требований для переезда в Англию.

Тем не менее, усиление центра поля в рамках проекта ИНЭОС остается приоритетной задачей. Если сделка по Орельену Тчуамени не состоится, клуб может рассмотреть кандидатуру Алекса Скотта. Однако именно французский футболист рассматривается как ключевая фигура, которая определит будущий игровой стиль команды.

Манчестер ЮнайтедРеал МадридОрельен ТчуамениТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Видео голов матча Аргентина — Египет, завершившегося со счетом 3:2 после 0:2Видео голов матча Аргентина — Египет, завершившегося со счетом 3:2 после 0:2Сегодня, 00:57Лионель Месси стал лучшим игроком матча против ЕгиптаЛионель Месси стал лучшим игроком матча против ЕгиптаСегодня, 00:18Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мираМесси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мираСегодня, 00:14ЧМ-2026. Швейцария — Колумбия: объявлены стартовые составыЧМ-2026. Швейцария — Колумбия: объявлены стартовые составыСегодня, 00:10Лионель Месси и Аргентина вышли в четвертьфинал после драматичной победыЛионель Месси и Аргентина вышли в четвертьфинал после драматичной победыВчера, 23:57Эндрик дал обещание после провала сборной Бразилии на ЧМЭндрик дал обещание после провала сборной Бразилии на ЧМВчера, 23:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану