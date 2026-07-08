Манчестер Юнайтед готов потратить 100 миллионов евро на Орельена Тчуамени

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» после неудач на трансферном рынке переключил свое внимание на полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Руководство ИНЭОС, стремясь к кардинальному обновлению состава, заявляет о готовности потратить на этого звездного футболиста более 100 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Ранее клуб вел переговоры по трансферу Матеуша Фернандеша, но упустил игрока из-за разногласий по бонусам, в результате чего он перешел в «Тоттенхэм». Также упущенные цели, такие как Сандро Тонали и Эллиот Андерсон, вынуждают «красных дьяволов» принимать более решительные меры. Теперь команда намерена закрыть свою главную проблемную позицию в опорной зоне игроком мирового уровня.

Достойная замена Каземиро

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, внутри «Манчестер Юнайтед» Орельен Тчуамени рассматривается как идеальный профиль для команды. Руководство клуба считает его наиболее подходящим преемником для стареющего Каземиро. Ожидается, что высокий менталитет игрока и его видение поля сыграют важную роль в системе временного тренера Майкла Каррика.

Как сообщает издание The Athletic, если руководство «Реал Мадрида» даст понять, что готово продать французского футболиста, англичане немедленно выступят с официальным предложением. Утверждается, что испанскому гранду необходимо продать некоторые дорогостоящие активы для осуществления новых трансферов, что может создать благоприятную возможность для «Манчестер Юнайтед».

Однако на пути этого трансфера существует ряд серьезных препятствий. Фабрицио Романо на своем ЁуТубе-канале подчеркнул, что основная проблема связана с зарплатой футболиста. В настоящее время Орельен Тчуамени получает в Мадриде очень высокую зарплату, и представители «Манчестер Юнайтед» уже связались с окружением игрока, чтобы объяснить необходимость пересмотра финансовых требований для переезда в Англию.

Тем не менее, усиление центра поля в рамках проекта ИНЭОС остается приоритетной задачей. Если сделка по Орельену Тчуамени не состоится, клуб может рассмотреть кандидатуру Алекса Скотта. Однако именно французский футболист рассматривается как ключевая фигура, которая определит будущий игровой стиль команды.