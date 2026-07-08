Трамп прибыл в Турцию: санкции будут отменены, вопрос по F-35 на повестке дня

7 июля президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Турции Анкару для участия в саммите НАТО. Это первый официальный визит американского президента в Турцию после многолетнего перерыва. В аэропорту Трампа лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры направились в президентский комплекс Бештепе для проведения двусторонних переговоров.

В ходе встречи Трамп сделал ряд сенсационных заявлений, которые могут кардинально изменить отношения между США, Турцией и НАТО. Zamin.уз представляет самые важные детали этой исторической встречи.

Отмена санкций КААТСА и возможность возвращения к программе F-35

В своих заявлениях в Анкаре Дональд Трамп сообщил, что для Турции будут сняты наиболее болезненные ограничения в оборонной сфере:

Отмена санкций: США отменят санкции КААТСА, введенные против Турции за закупку российских систем С-400. Трамп подчеркнул: «Мы намерены отменить санкции. Сейчас самое подходящее время для этого».

Истребители F-35: Рассматривается возможность возвращения Анкары к программе F-35 и возобновления продажи этих самолетов. По словам президента, над этим вопросом активно работают госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр обороны Пит Хегсет.

Национальный истребитель (КААН): В ходе переговоров также обсуждался вопрос поставок американских двигателей Ф-110 для турецкого национального проекта — истребителя КААН.

«Между нами есть близость»: Трамп высоко оценил Эрдогана

Глава США еще раз подчеркнул, что его личные отношения с президентом Турции очень крепкие:

«Между нами существует продуктивная близость. Реджеп Тайип Эрдоган — лидер, пользующийся уважением во всем мире. Под его руководством Турция стала очень сильным государством».

Саммит НАТО в Анкаре: критика союзников

После переговоров в комплексе Бештепе начал свою работу саммит НАТО. Основные вопросы повестки дня и позиция Трампа заключаются в следующем:

Направление Детали и цели саммита Оборонные расходы Планируется довести оборонные расходы союзников до 5% от ВВП к 2035 году. Совместные проекты Совместное производство вооружений между странами-союзниками и укрепление трансатлантических связей. Поддержка Украины В рамках саммита будут обсуждаться вопросы помощи Украине. Также ожидается встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп в традиционной манере подверг жесткой критике европейских партнеров за недостаточные расходы на оборону и низкий уровень лояльности (в частности, на примере недавних событий вокруг Ирана). Он заявил, что официальный Вашингтон ожидает от партнеров по альянсу более значимых результатов.

По мнению аналитиков, этот визит является для Турции исторической возможностью избавиться от многолетних санкций и продвинуть крупные проекты в оборонной и авиационной сферах. Саммит завершит свою работу 8 июля.