ЧМ-2026. Швейцария — Колумбия: объявлены стартовые составы

·133·Спорт
ЧМ-2026. Швейцария — Колумбия: объявлены стартовые составы

В последнем матче 1/8 финала ЧМ-2026 встретятся сборные Швейцарии и Колумбии.

Игра начнется в 01:00 по ташкентскому времени. Победитель матча в четвертьфинале встретится с Аргентиной.

Швейцария выходит с опытным составом

В стартовый состав Швейцарии вошли такие опытные футболисты, как Грегор Кобель, Мануэль Аканджи и Рикардо Родригес.

В центре поля сыграют Гранит Джака, Ремо Фройлер и Денис Закария. В атаке доверие оказано Брилю Эмболо и Дану Ндойе.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Джашари, Ридер, Эмболо, Ндойе.

Колумбия полагается на Диаса и Родригеса

Ожидается, что Луис Диас и Хамес Родригес станут главной атакующей силой в составе Колумбии.

В центре поля будут действовать Джефферсон Лерма и Давинсон Санчес, которые постараются обеспечить баланс между обороной и атакой.

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Пуэрта, Мохика, Санчес, Родригес, Ариас, Лерма, Диас, Суарес.

В четвертьфинале ждет Аргентина

Победитель этой пары в следующем этапе померится силами со сборной Аргентины.

Поэтому матч между Швейцарией и Колумбией станет не только последней встречей 1/8 финала, но и решающей битвой за путевку в четвертьфинал.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Швейцария — Колумбия

Время начала: 01:00 по ташкентскому времени.

С одной стороны — организованная и дисциплинированная Швейцария, с другой — быстрая и техничная Колумбия. Теперь всё решится в течение 90 минут.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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