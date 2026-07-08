ЧМ-2026. Швейцария — Колумбия: объявлены стартовые составы
В последнем матче 1/8 финала ЧМ-2026 встретятся сборные Швейцарии и Колумбии.
Игра начнется в 01:00 по ташкентскому времени. Победитель матча в четвертьфинале встретится с Аргентиной.
Швейцария выходит с опытным составом
В стартовый состав Швейцарии вошли такие опытные футболисты, как Грегор Кобель, Мануэль Аканджи и Рикардо Родригес.
В центре поля сыграют Гранит Джака, Ремо Фройлер и Денис Закария. В атаке доверие оказано Брилю Эмболо и Дану Ндойе.
Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Джашари, Ридер, Эмболо, Ндойе.
Колумбия полагается на Диаса и Родригеса
Ожидается, что Луис Диас и Хамес Родригес станут главной атакующей силой в составе Колумбии.
В центре поля будут действовать Джефферсон Лерма и Давинсон Санчес, которые постараются обеспечить баланс между обороной и атакой.
Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Пуэрта, Мохика, Санчес, Родригес, Ариас, Лерма, Диас, Суарес.
В четвертьфинале ждет Аргентина
Победитель этой пары в следующем этапе померится силами со сборной Аргентины.
Поэтому матч между Швейцарией и Колумбией станет не только последней встречей 1/8 финала, но и решающей битвой за путевку в четвертьфинал.
ЧМ-2026. 1/8 финала
Швейцария — Колумбия
Время начала: 01:00 по ташкентскому времени.
С одной стороны — организованная и дисциплинированная Швейцария, с другой — быстрая и техничная Колумбия. Теперь всё решится в течение 90 минут.
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