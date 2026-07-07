В Бишкеке самолет со 181 пассажиром на борту прервал взлет из-за неисправности шасси
Фото: Спутник Кыргызстан
В Кыргызстане пассажирский самолет авиакомпании ТезДжет, выполнявший рейс Бишкек–Ош, прервал взлет из-за неисправности шасси.
Инцидент произошел 7 июля в международном аэропорту «Манас». 181 пассажир и члены экипажа, находившиеся на борту, были эвакуированы через аварийные трапы.
У самолета сломалась задняя стойка шасси
По данным ОАО «Международный аэропорт «Манас», во время разбега воздушного судна по взлетно-посадочной полосе сломалась одна из задних стоек шасси.
После этого самолет остановился и накренился на левую сторону. В результате инцидента произошла утечка авиационного топлива.
181 пассажир был эвакуирован
На борту самолета находились:
181 пассажир;
два пилота;
четыре бортпроводника.
Согласно сообщению ТезДжет, экипаж оперативно отреагировал на ситуацию и принял меры по обеспечению безопасности пассажиров.
«Все пассажиры и члены экипажа благополучно покинули воздушное судно», — говорится в сообщении авиакомпании.
Несколько человек получили легкие травмы
Первоначально сообщалось об отсутствии пострадавших и тяжелораненых.
Позже стало известно, что несколько человек среди пассажиров и членов экипажа получили легкие травмы, однако серьезных повреждений зафиксировано не было.
Причины инцидента будут изучены
Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана заявило о начале расследования причин неисправности шасси и других обстоятельств происшествия.
Благодаря оперативным действиям экипажа опасная ситуация не привела к крупной трагедии. Теперь главный вопрос — по какой причине шасси вышло из строя именно во время взлета?
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