В Бишкеке самолет со 181 пассажиром на борту прервал взлет из-за неисправности шасси

·55·Мир
В Бишкеке самолет со 181 пассажиром на борту прервал взлет из-за неисправности шасси

Фото: Спутник Кыргызстан

В Кыргызстане пассажирский самолет авиакомпании ТезДжет, выполнявший рейс Бишкек–Ош, прервал взлет из-за неисправности шасси.

Инцидент произошел 7 июля в международном аэропорту «Манас». 181 пассажир и члены экипажа, находившиеся на борту, были эвакуированы через аварийные трапы.

У самолета сломалась задняя стойка шасси

По данным ОАО «Международный аэропорт «Манас», во время разбега воздушного судна по взлетно-посадочной полосе сломалась одна из задних стоек шасси.

После этого самолет остановился и накренился на левую сторону. В результате инцидента произошла утечка авиационного топлива.

181 пассажир был эвакуирован

На борту самолета находились:

  • 181 пассажир;

  • два пилота;

  • четыре бортпроводника.

Согласно сообщению ТезДжет, экипаж оперативно отреагировал на ситуацию и принял меры по обеспечению безопасности пассажиров.

«Все пассажиры и члены экипажа благополучно покинули воздушное судно», — говорится в сообщении авиакомпании.

Несколько человек получили легкие травмы

Первоначально сообщалось об отсутствии пострадавших и тяжелораненых.

Позже стало известно, что несколько человек среди пассажиров и членов экипажа получили легкие травмы, однако серьезных повреждений зафиксировано не было.

Причины инцидента будут изучены

Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана заявило о начале расследования причин неисправности шасси и других обстоятельств происшествия.

Благодаря оперативным действиям экипажа опасная ситуация не привела к крупной трагедии. Теперь главный вопрос — по какой причине шасси вышло из строя именно во время взлета?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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