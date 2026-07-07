Фигма расширяет свои возможности: приобретена команда стартапа Буд

·28·Технологии
Фигма расширяет свои возможности: приобретена команда стартапа Буд

Фигма, ведущая платформа в мире дизайна, сделала важный шаг на пути к совершенствованию своей технологической экосистемы. Компания объявила о присоединении команды стартапа Буд (ранее известного как Орчидс), работающего в сфере искусственного интеллекта и «вибе-кодинг» (упрощение среды кодирования). Эта сделка является частью стратегии по превращению Фигма из простого инструмента для статического дизайна в полноценную площадку для создания программных продуктов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Стартап Буд в свое время получил поддержку от акселератора Й Комбинатор и предлагал пользователям АИ-агентов, позволяющих создавать мобильные приложения, веб-сайты и сервисы для таких платформ, как Slack. Руководитель стартапа Кевин Лу на своей странице в сети Кс (бывший Twitter) подчеркнул, что присоединение к команде Фигма является естественным шагом для новой эры, и именно здесь идеи будут воплощаться в жизнь.

От дизайна к реальному кодингу

В последние годы Фигма уделяет большое внимание сокращению дистанции между дизайном и программированием. Ранее компания запустила функцию Фигма Маке для создания веб-приложений, а также наладила интеграцию с такими инструментами, как Кодекс и Claude Коде. Ожидается, что присоединение команды Буд расширит возможности создания автоматизированных агентов и более сложных прототипов внутри Фигма.

Согласно условиям сделки, платформы Буд и Орчидс прекратят свою деятельность до 18 июля текущего года. Пользователям необходимо перенести свои проекты на другие платформы до этой даты. Это решение означает, что стартап будет развиваться не как самостоятельный продукт, а как часть Фигма.

Вопросы безопасности и планы на будущее

Стоит отметить, что платформа Буд (Орчидс) в прошлом сталкивалась с проблемами безопасности. Как сообщает BBC, исследователи безопасности обнаружили уязвимости к кибератакам в приложениях, созданных через Орчидс. Хотя Фигма не раскрыла, на какие именно проекты будет направлена эта команда, эксперты предполагают, что основное внимание будет уделено созданию безопасных и интеллектуальных инструментов для кодинга.

Для дизайнеров и разработчиков из Узбекистана эти новости о платформе Фигма также имеют важное значение. На местном ИТ-рынке Фигма является самым популярным инструментом дизайна. В будущем дизайнеры смогут самостоятельно создавать прототипы с готовым кодом с помощью искусственного интеллекта, что позволит значительно сократить время и затраты на разработку проектов.

По данным иксбт.ком, внедряя своих новых агентов, Фигма стремится стать незаменимой платформой не только для УИ/УКс-дизайнеров, но и для фронтенд-разработчиков. Подобные приобретения свидетельствуют о том, что революция искусственного интеллекта в мире дизайна продолжается.

FigmaBudИскусственный ИнтеллектСтартапТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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