Сообщается, что Илон Маск готовит АИ-устройство тоньше iPhone

Сообщается, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском, представила инвесторам прототип нового компактного устройства на базе искусственного интеллекта.

Согласно источникам, гаджет тоньше современного iPhone и работает на операционной системе, независимой от Android или iOS. Ожидается, что устройство будет иметь глубокую интеграцию технологий xAI.

Зачем создается новое устройство?

По данным Те Валл Стрит Джурнал и TechCrunch, прототип представлен не как обычный смартфон, а как устройство, предназначенное для взаимодействия с искусственным интеллектом принципиально новым способом.

В нем приоритет может быть отдан голосовым командам, АИ-агентам и минималистичному интерфейсу, а не традиционным приложениям.

Ни Android, ни iOS

Одной из важнейших особенностей устройства является работа на собственной операционной системе.

Это может позволить SpaceX и xAI независимо управлять программным обеспечением и возможностями искусственного интеллекта, не завися от экосистем Google или Apple.

xAI и Grok будут играть ключевую роль

Источники отмечают, что гаджет будет использовать технологии компании xAI, принадлежащей Маску.

В устройстве будут глубоко интегрированы Grok и модели искусственного интеллекта следующего поколения, которые смогут выполнять повседневные задачи пользователя с помощью голосового управления.

Сообщается об использовании чипа Snapdragon

В прототипе может быть использован чипсет Qualcomm Snapdragon.

Это решение направлено на достижение баланса между высокой производительностью, энергоэффективностью и быстрым выполнением задач искусственного интеллекта.

Дизайн тоньше, чем у iPhone

Сообщается, что устройство разработано в компактном форм-факторе, напоминающем телефон.

Его дизайн тоньше, чем у современного iPhone, при этом планируется отказаться от лишних кнопок и элементов, сделав упор на минимализм.

Прототип еще может измениться

Устройство было продемонстрировано инвесторам в преддверии потенциального IPO SpaceX.

Однако дизайн и технические характеристики все еще находятся на начальной стадии. Поэтому продукт может значительно измениться до выхода на рынок.

Почему этот проект важен?

Представленные в 2024–2025 годах первые АИ-устройства не достигли ожидаемого успеха.

Илон Маск же, благодаря огромной аудитории, технологиям xAI и мощным маркетинговым возможностям, может открыть новый этап на рынке устройств с искусственным интеллектом.

Официальное название и дата выпуска продукта пока не разглашаются. Однако демонстрация прототипа показывает, что в 2026–2027 годах АИ-устройства могут стать серьезными конкурентами для смартфонов.