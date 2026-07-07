Месси установил новый рекорд в истории чемпионатов мира

·142·Спорт
Месси установил новый рекорд в истории чемпионатов мира

Лионель Месси стал футболистом, отдавшим наибольшее количество голевых передач в финальных стадиях чемпионатов мира.

Количество ассистов капитана сборной Аргентины на ЧМ достигло 9. Таким образом, он обошел Диего Марадону, на счету которого 8 голевых передач.

На следующих строчках расположились представитель Германии Пьер Литтбарски и поляк Гжегож Лято, у которых по 7 ассистов.

Месси добился исторического результата на чемпионатах мира не только благодаря своим голам, но и созданным для партнеров возможностям.

Лионель МессиАргентинаДиего МарадонаЧемпионат мираПьер ЛиттбарскиГжегож Лято
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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