Рынок искусственного интеллекта раскалывается: заменят ли модели с открытым исходным кодом Anthropic?

·31·Технологии
Рынок искусственного интеллекта раскалывается: заменят ли модели с открытым исходным кодом Anthropic?

Хотя модели с открытым исходным кодом (опен сурке) в мире искусственного интеллекта (AI) стремительно развиваются, ведущие лаборатории, такие как Anthropic и OpenAI, по-прежнему сохраняют свои позиции. Согласно новой теории, выдвинутой главой компании Декагон Джесси Чжаном, модели с открытым исходным кодом и самые передовые (фронтиер) модели на самом деле являются не конкурентами, а взаимодополняющими системами. Это помогает по-новому взглянуть на экономический баланс в мире технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сегодня многие компании при разработке своих продуктов сначала используют самые дорогие и мощные модели. Однако по мере того, как продукт становится зрелым, а функции стандартизируются, они предпочитают переходить на более дешевые альтернативы с открытым исходным кодом. Джесси Чжан отмечает, что дорогие модели нужны для открытия новых возможностей, а модели с открытым исходным кодом служат для внедрения готовых решений в массовое производство.

Разрыв между объемом токенов и доходами

Данные AI гатевай платформы Vercel частично подтверждают эту теорию. В последние недели модель DeepSeek вышла в лидеры по объему токенов, заняв треть всех запросов. Также в четверку лидеров вошла модель ГЛМ-5.2 от лаборатории З.ai. Но с точки зрения общих затрат Anthropic по-прежнему удерживает более половины всех расходов на AI на платформе.

Статистика ОпенРутер показывает похожую ситуацию. В то время как DeepSeek В4 Флаш обрабатывает 5,3 триллиона токенов в неделю, самая популярная дорогая модель — Опус 4.8 — выполнила всего 2 триллиона запросов. Однако каждый миллион токенов модели Опус стоит в 23 раза дороже, чем у модели В4 Флаш. Это означает, что передовые лаборатории получают больше дохода при меньшем количестве запросов.

NVIDIA и будущая конкуренция

Ожидается, что ситуация на рынке еще больше усложнится с появлением модели Немотрон от NVIDIA. Благодаря своим обширным связям и адаптивности модели, NVIDIA вскоре может стать лидером среди моделей с открытым исходным кодом. Тем не менее, такие компании, как Anthropic, пока не видят причин для беспокойства, поскольку масштаб задач в сфере AI расширяется так быстро, что для самых сложных операций по-прежнему требуются модели высокого уровня.

В заключение можно сказать, что экономика AI превращается в двухуровневую систему. По словам Джесси Чжана: «Передовые лаборатории возглавляют этап открытий, а модели с открытым исходным кодом берут на себя производство». Хотя эта модель пока кажется стабильной, по мере роста уровня интеллекта дешевых моделей Anthropic и другим гигантам, возможно, придется пересмотреть свои стратегии.

Искусственный ИнтеллектAnthropicDeepSeekNVIDIAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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