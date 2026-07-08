Трагедия на поле: футболист погиб от удара молнии

Товарищеский футбольный матч, проходивший в малайзийском городе Малакка, закончился трагедией. В ходе игры в результате удара молнии погиб 28-летний футболист Р. Танеш. Об этом сообщает издание Астро Авани.

Как стало известно, Танеш выступал за клуб «Танджунг Миняк» в товарищеском матче против команды «Рембау Индиан Ветеран». Встреча началась в 17:30 по местному времени. Спустя десять минут пошел небольшой дождь, а затем началась гроза. Именно в этот момент молния ударила в поле, в результате чего пострадали футболист, судья матча и еще один человек.

По данным полиции, нижняя часть тела Танеша получила сильные ожоги. Его в бессознательном состоянии доставили в больницу на личном автомобиле, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Судья также был госпитализирован, третьему пострадавшему медицинская помощь не потребовалась.

Футбольная ассоциация Малайзии (ФАМ) выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего, потребовав от местной футбольной ассоциации и организаторов матча предоставить полный отчет о случившемся.

Генеральный секретарь ФАМ Датук Нур Азман Рахман подчеркнул, что этот инцидент еще раз доказывает, что меры безопасности в футболе всегда должны стоять на первом месте. Он отметил важность использования систем обнаружения молний в режиме реального времени и подчеркнул, что приостановка или перенос игры при резком ухудшении погодных условий является ответственным решением.