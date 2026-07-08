Том Брэди восхищен победой Лионелья Месси и сборной Аргентины над Египтом

·70·Спорт
Том Брэди восхищен победой Лионелья Месси и сборной Аргентины над Египтом

Легенда американского футбола Том Брэди высоко оценил драматичную победу сборной Аргентины над Египтом. Звезда НФЛ признал, что волевая победа команды во главе с Лионельем Месси может превзойти даже его собственные исторические достижения. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

В матче 1/8 финала, прошедшем в Атланте, сборная Аргентины неожиданно оказалась в сложной ситуации в игре против Египта во главе с Мохаммедом Салахом. Незадолго до конца встречи южноамериканцы проигрывали со счетом 0:2. Однако «камбэк», начавшийся на 79-й минуте, поразил всех.

После первого гола Лионель Месси сравнял счет. А на второй добавленной минуте Энцо Фернандес забил победный гол, выведя Аргентину в четвертьфинал. Этот ход событий стал незабываемым моментом для Тома Брэди, наблюдавшего за игрой на стадионе.

Историческое сравнение: 28-3 и футбольное чудо

Том Брэди сравнил этот матч со своим знаменитым результатом в Супербоуле ЛИ. Тогда его команда «Нью-Ингленд Пэтриотс», проигрывая «Атланта Фэлконс» со счетом 3:28, в итоге вырвала победу 34:28. Брэди написал в социальных сетях: «Да, этот результат может превзойти даже 28-3».

Хотя разница между американским футболом и классическим футболом велика, Брэди высоко оценил психологическую устойчивость Аргентины в последние минуты. Сборная Египта во главе с Мохаммедом Салахом была очень близка к сенсации, но фактор Месси вновь сыграл свою роль.

Лионель Месси в этом матче не только забил гол, но и смог изменить общий темп игры своей команды. Такие трудные победы в рамках отборочных этапов чемпионата мира или крупных турниров еще раз доказали, что сборная Аргентины является одним из фаворитов турнира.

Эта победа привлекла внимание к турниру в Северной Америке не только болельщиков, но и других звезд спортивного мира. Волевая победа Аргентины стала своеобразным сигналом предупреждения для других соперников. Сейчас команда готовится к четвертьфиналу, а Месси продолжает демонстрировать свою отличную форму.

Лионель МессиАргентинаТом БрэдиФутболМохаммед Салах
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Хоссам Хассан: «В отношении нас была допущена несправедливость, чтобы Месси остался в турнире»Хоссам Хассан: «В отношении нас была допущена несправедливость, чтобы Месси остался в турнире»Сегодня, 02:14Стало известно, почему Виктор Осимхен не сможет играть за БарселонуСтало известно, почему Виктор Осимхен не сможет играть за БарселонуСегодня, 01:50Питер Крауч сравнил себя с Салт Бае: забавный эпизод после победы АнглииПитер Крауч сравнил себя с Салт Бае: забавный эпизод после победы АнглииСегодня, 01:38Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны в матче против ЕгиптаЛионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны в матче против ЕгиптаСегодня, 01:18Криштиану Роналду прощается с чемпионатами мира: неожиданный антирекорд легендыКриштиану Роналду прощается с чемпионатами мира: неожиданный антирекорд легендыСегодня, 01:11Видео голов матча Аргентина — Египет, завершившегося со счетом 3:2 после 0:2Видео голов матча Аргентина — Египет, завершившегося со счетом 3:2 после 0:2Сегодня, 00:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану