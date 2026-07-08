Том Брэди восхищен победой Лионелья Месси и сборной Аргентины над Египтом

Легенда американского футбола Том Брэди высоко оценил драматичную победу сборной Аргентины над Египтом. Звезда НФЛ признал, что волевая победа команды во главе с Лионельем Месси может превзойти даже его собственные исторические достижения. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

В матче 1/8 финала, прошедшем в Атланте, сборная Аргентины неожиданно оказалась в сложной ситуации в игре против Египта во главе с Мохаммедом Салахом. Незадолго до конца встречи южноамериканцы проигрывали со счетом 0:2. Однако «камбэк», начавшийся на 79-й минуте, поразил всех.

После первого гола Лионель Месси сравнял счет. А на второй добавленной минуте Энцо Фернандес забил победный гол, выведя Аргентину в четвертьфинал. Этот ход событий стал незабываемым моментом для Тома Брэди, наблюдавшего за игрой на стадионе.

Историческое сравнение: 28-3 и футбольное чудо

Том Брэди сравнил этот матч со своим знаменитым результатом в Супербоуле ЛИ. Тогда его команда «Нью-Ингленд Пэтриотс», проигрывая «Атланта Фэлконс» со счетом 3:28, в итоге вырвала победу 34:28. Брэди написал в социальных сетях: «Да, этот результат может превзойти даже 28-3».

Хотя разница между американским футболом и классическим футболом велика, Брэди высоко оценил психологическую устойчивость Аргентины в последние минуты. Сборная Египта во главе с Мохаммедом Салахом была очень близка к сенсации, но фактор Месси вновь сыграл свою роль.

Лионель Месси в этом матче не только забил гол, но и смог изменить общий темп игры своей команды. Такие трудные победы в рамках отборочных этапов чемпионата мира или крупных турниров еще раз доказали, что сборная Аргентины является одним из фаворитов турнира.

Эта победа привлекла внимание к турниру в Северной Америке не только болельщиков, но и других звезд спортивного мира. Волевая победа Аргентины стала своеобразным сигналом предупреждения для других соперников. Сейчас команда готовится к четвертьфиналу, а Месси продолжает демонстрировать свою отличную форму.