Стало известно, почему Виктор Осимхен не сможет играть за Барселону

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен, выступающий на правах аренды за турецкий Галатасарай, находится в поле зрения сильнейших клубов Европы. Однако слухи о его переходе в испанскую Барселону ставятся экспертами под сомнение. Несмотря на высокую результативность форварда, отмечается, что его игровой стиль не соответствует философии каталонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В текущем сезоне Осимхен забил 22 гола и отдал 8 результативных передач во всех турнирах за Галатасарай, внеся огромный вклад в завоевание командой чемпионства в Суперлиге. Его феноменальные результаты вызвали интерес у таких грандов, как Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед и Челси. Однако вариант с Барселоной для футболиста может быть закрыт.

Недостатки в техническом мастерстве

Бывший нападающий Фенербахче Сердар Дурсун в интервью Goal.com объяснил, почему Осимхену будет сложно адаптироваться к системе Барселоны. По его мнению, хотя нигерийский форвард обладает отличным голевым чутьем, его техника не соответствует уровню, требуемому каталонским клубом.

«Не думаю, что Осимхен сможет играть в команде уровня Барселоны. Он талантливый игрок, но ему не хватает чистой техники», — подчеркнул Дурсун. Барселона традиционно отдает предпочтение футболистам, ориентированным на контроль мяча и сложные передачи. Осимхен же рассматривается как нападающий, который больше полагается на физическую силу и скорость.

На фоне этого анализа распространяются сообщения о том, что руководство Барселоны переключило свое внимание на других кандидатов. В частности, каталонцы рассматривают кандидатуру игрока Манчестер Сити Хулиана Альвареса вместо Осимхена. Универсальность аргентинского нападающего и его адаптивность к командной игре сделали его приоритетной целью для Барселоны.

Поскольку аренда Осимхена в Галатасарае подходит к концу, его будущее остается неопределенным. Если сомнения в техническом мастерстве заставят колебаться и другие топ-клубы, высока вероятность, что нападающий выберет команды Английской Премьер-лиги, которые больше подходят его игровому стилю. На данный момент Виктор Осимхен остается одним из самых востребованных форвардов Европы, однако двери Камп Ноу для него могут быть закрыты.