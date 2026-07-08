Стало известно, почему Виктор Осимхен не сможет играть за Барселону

·28·Спорт
Стало известно, почему Виктор Осимхен не сможет играть за Барселону

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен, выступающий на правах аренды за турецкий Галатасарай, находится в поле зрения сильнейших клубов Европы. Однако слухи о его переходе в испанскую Барселону ставятся экспертами под сомнение. Несмотря на высокую результативность форварда, отмечается, что его игровой стиль не соответствует философии каталонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В текущем сезоне Осимхен забил 22 гола и отдал 8 результативных передач во всех турнирах за Галатасарай, внеся огромный вклад в завоевание командой чемпионства в Суперлиге. Его феноменальные результаты вызвали интерес у таких грандов, как Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед и Челси. Однако вариант с Барселоной для футболиста может быть закрыт.

Недостатки в техническом мастерстве

Бывший нападающий Фенербахче Сердар Дурсун в интервью Goal.com объяснил, почему Осимхену будет сложно адаптироваться к системе Барселоны. По его мнению, хотя нигерийский форвард обладает отличным голевым чутьем, его техника не соответствует уровню, требуемому каталонским клубом.

«Не думаю, что Осимхен сможет играть в команде уровня Барселоны. Он талантливый игрок, но ему не хватает чистой техники», — подчеркнул Дурсун. Барселона традиционно отдает предпочтение футболистам, ориентированным на контроль мяча и сложные передачи. Осимхен же рассматривается как нападающий, который больше полагается на физическую силу и скорость.

На фоне этого анализа распространяются сообщения о том, что руководство Барселоны переключило свое внимание на других кандидатов. В частности, каталонцы рассматривают кандидатуру игрока Манчестер Сити Хулиана Альвареса вместо Осимхена. Универсальность аргентинского нападающего и его адаптивность к командной игре сделали его приоритетной целью для Барселоны.

Поскольку аренда Осимхена в Галатасарае подходит к концу, его будущее остается неопределенным. Если сомнения в техническом мастерстве заставят колебаться и другие топ-клубы, высока вероятность, что нападающий выберет команды Английской Премьер-лиги, которые больше подходят его игровому стилю. На данный момент Виктор Осимхен остается одним из самых востребованных форвардов Европы, однако двери Камп Ноу для него могут быть закрыты.

Виктор ОсимхенБарселонаГалатасарайТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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