Двухлетняя девочка скончалась, оставшись в машине при 38-градусной жаре

В американском штате Флорида произошла душераздирающая трагедия. Двухлетняя девочка, оставленная в автомобиле, скончалась из-за сильной жары. Как сообщает КБС Невс, в момент трагедии ребенок находился под присмотром няни.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Халландейл-Бич, расположенном примерно в 32 километрах к северу от Майами. 5 июля около 13:35 сотрудники полиции прибыли по вызову в один из жилых домов и обнаружили в минивэне, стоявшем во дворе, двухлетнюю девочку.

В тот день температура воздуха в городе поднялась до 38 градусов, а внутри закрытого транспортного средства она могла быть еще выше. Спасатели экстренно доставили ребенка в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Точное время, которое девочка провела в автомобиле, пока неизвестно.

По данным полиции, в настоящее время прокуратура проводит расследование по данному факту. Поскольку следствие продолжается, официальные обвинения пока никому не предъявлены.

После этого происшествия правоохранительные органы вновь обратились ко всем родителям, опекунам и няням с важным предупреждением.

«Это очень тяжелая и печальная утрата. Мы выражаем соболезнования семье ребенка и всем, кого затронула эта трагедия. Мы также еще раз предупреждаем всех родителей, опекунов и нянь: всегда проверяйте заднее сиденье, прежде чем закрыть машину», — говорится в официальном заявлении полиции.

КидсАндКарс.орг, по данным некоммерческой организации, это как минимум десятый ребенок, погибший в США с начала 2026 года в результате того, что его оставили в раскаленной машине. В течение 2025 года из-за подобных несчастных случаев по всей стране погибло не менее 37 детей.