Питер Крауч сравнил себя с Салт Бае: забавный эпизод после победы Англии

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч с юмором прокомментировал ситуацию, возникшую после захватывающего матча чемпионата мира против Мексики. Он сравнил свои эмоциональные объятия с капитаном команды Гарри Кейном с неуместными действиями знаменитого повара Салт Бае на мундиале 2022 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче 1/8 финала, проходившем на стадионе «Ацтека», Англия одержала победу со счетом 3:2. После финального свистка Питер Крауч долго обнимался с Гарри Кейном у кромки поля, демонстрируя свою безграничную радость. Эти кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали множество обсуждений.

Как передает Goal.com, в своем подкасте на платформе Приме Видео Крауч признался, что чувствует себя немного неловко из-за этого эпизода. Он выразил сожаление, что вел себя так, будто является частью команды, и поддался чрезмерным эмоциям перед объективами тысяч камер.

«Новый Салт Бае» и неожиданные страсти

«Гарри подошел ко мне и крепко обнял. Мы танцевали, я говорил ему, как сильно его люблю. А потом я огляделся и увидел, что нас снимают тысячи фотографов», — вспоминает Питер Крауч. Он сравнил эту ситуацию с действиями Салт Бае (Нусрет Гёкче), который без разрешения присоединился к празднованию сборной Аргентины и Лионелья Месси после финала ЧМ-2022 в Катаре.

Крауч в шутливой манере добавил: «В тот момент я понял, что стал новым Салт Бае. Я был близок к тому, чтобы надеть форму и притвориться, что я часть команды». Бывший футболист не скрывал, что чувствовал себя как «фулл кит ванкер» (человек, который не является игроком команды, но ведет себя так, будто он в составе).

Эта победа Англии далась нелегко. Команда под руководством Томаса Тухеля была вынуждена долго обороняться после удаления Джарелла Куансы. Эмоции после игры были настолько сильными, что даже Энтони Гордон пригласил бывшего нападающего спеть вместе.

«Энтони Гордон позвал меня спеть «Вондервалл». Я был почти готов согласиться, но вовремя остановился. Это труд парней, а я не хотел выглядеть как посторонний человек, пытающийся примазаться к их успеху», — говорит Крауч.

Тем не менее, Питер Крауч подчеркнул, что гордится искренними объятиями с Гарри Кейном и что этот успех сборной его очень взволновал. Такие эмоции близки футбольным болельщикам, ведь каждая победа на крупных турнирах объединяет бывших и действующих звезд в одной точке.