Хоссам Хассан: «В отношении нас была допущена несправедливость, чтобы Месси остался в турнире»

·20·Спорт
Хоссам Хассан: «В отношении нас была допущена несправедливость, чтобы Месси остался в турнире»

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта вызвал серьезные споры. Несмотря на то, что действующие чемпионы победили со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал, египетская сторона выражает резкое недовольство судейством. Египтяне вели в счете с разницей в два мяча, но в итоге потерпели поражение. Об этом сообщает Goal.com.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан в послематчевом интервью подчеркнул, что его команда стала жертвой «системной несправедливости». По его мнению, судьи и организаторы сделали все возможное, чтобы главная звезда турнира Лионель Месси не покинул соревнование. Хассан открыто заявил, что на результат матча больше повлияло внешнее давление, чем технические факторы на поле.

Судейский скандал и сомнения в системе VAR

Претензии египтян в основном сосредоточены на двух эпизодах. Первый — отмененный гол при счете в пользу Египта, второй — нарушение правил перед победным голом Энцо Фернандеса в концовке встречи. По словам Хоссама Хассана, Алексис Мак Аллистер откровенно тянул соперника за футболку, однако система VAR не сочла нужным проверить этот эпизод.

«Мы превосходили действующих чемпионов мира во всех аспектах, но результат изменился из-за факторов на поле и за его пределами. Возможно, они хотели, чтобы Лионель Месси остался в гонке. В футболе иногда существуют внешние силы, которые стоят выше технических аспектов. Аргентину поддерживали на всех уровнях», — горько отметил наставник египтян.

Также египетская сторона сообщила, что еще до начала матча выступала против назначения главного арбитра. Они опасались, что выбор судьи может сыграть в пользу Аргентины. Тот факт, что за грубый фол против Мохаммеда Салаха не был назначен пенальти и эпизод даже не был пересмотрен, еще больше разозлил египетских футболистов.

Нападающий сборной Египта Мостафа Зико также поддержал мнение своего тренера. По его словам, после счета 2:0 на поле начали происходить «необъяснимые вещи». Несмотря на то, что вратарь Мостафа Шобейр совершил подвиг, отразив пенальти в исполнении Лионелья Месси, итоговый результат стал для команды трагическим. Египтяне считают это поражение противоречащим спортивным принципам.

АргентинаЛионель МессиЕгипетЧемпионат МираVAR
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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