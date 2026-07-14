Тяжелый удар для Барселоны: Френки де Йонг выбыл на длительный срок

Ведущий полузащитник испанского клуба «Барселона» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не сможет выходить на поле в течение длительного времени из-за серьезной травмы. Результаты медицинского обследования футболиста, вернувшегося в расположение клуба после чемпионата мира, оказались гораздо серьезнее, чем ожидалось. Ожидается, что эта ситуация окажет серьезное влияние на планы каталонцев перед новым сезоном и баланс состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание MARCA, в понедельник на тренировочной базе клуба Де Йонг прошел традиционный медицинский осмотр. У футболиста, принявшего участие во всех матчах чемпионата мира в составе сборной Нидерландов, была выявлена серьезная проблема с коленом. Напомним, что нидерландцы покинули турнир после тяжелого матча 1/8 финала против Марокко, который дошел до серии пенальти.

Первоначальные диагнозы показывают, что Френки де Йонгу потребуется не менее четырех месяцев на лечение и процесс восстановления. Это означает, что опытный полузащитник не сможет вернуться на зеленый газон до ноября. Хотя руководство «Барселоны» пока не делало официального заявления, источники внутри клуба подтверждают, что ситуация крайне сложная.

Каталонцы сталкиваются с проблемами в центре поля

Де Йонг, присоединившийся к команде в июле 2019 года, за прошедшее время стал неотъемлемой частью клуба. К настоящему моменту он провел 197 матчей в футболке «Барселоны» и забил 20 голов. Его контракт, рассчитанный до 2029 года, свидетельствует о том, насколько важен футболист для будущего команды.

Эта травма стала продолжением череды неудач в карьере Де Йонга. В прошлом сезоне он также пропустил почти два месяца из-за проблем с мышцами бедра. Теперь тренерскому штабу клуба придется заново формировать линию полузащиты в его отсутствие и возлагать больше ответственности на других игроков.

По данным Goal.com, достижения Френки де Йонга в составе «Барселоны» значительны: он является трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Его менталитет победителя и способность контролировать игру были очень нужны команде в решающие моменты сезона. Теперь каталонцам необходимо заполнить этот пробел на трансферном рынке или за счет внутренних резервов.