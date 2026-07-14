Тяжелый удар для Барселоны: Френки де Йонг выбыл на длительный срок

·29·Спорт
Тяжелый удар для Барселоны: Френки де Йонг выбыл на длительный срок

Ведущий полузащитник испанского клуба «Барселона» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не сможет выходить на поле в течение длительного времени из-за серьезной травмы. Результаты медицинского обследования футболиста, вернувшегося в расположение клуба после чемпионата мира, оказались гораздо серьезнее, чем ожидалось. Ожидается, что эта ситуация окажет серьезное влияние на планы каталонцев перед новым сезоном и баланс состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание MARCA, в понедельник на тренировочной базе клуба Де Йонг прошел традиционный медицинский осмотр. У футболиста, принявшего участие во всех матчах чемпионата мира в составе сборной Нидерландов, была выявлена серьезная проблема с коленом. Напомним, что нидерландцы покинули турнир после тяжелого матча 1/8 финала против Марокко, который дошел до серии пенальти.

Первоначальные диагнозы показывают, что Френки де Йонгу потребуется не менее четырех месяцев на лечение и процесс восстановления. Это означает, что опытный полузащитник не сможет вернуться на зеленый газон до ноября. Хотя руководство «Барселоны» пока не делало официального заявления, источники внутри клуба подтверждают, что ситуация крайне сложная.

Каталонцы сталкиваются с проблемами в центре поля

Де Йонг, присоединившийся к команде в июле 2019 года, за прошедшее время стал неотъемлемой частью клуба. К настоящему моменту он провел 197 матчей в футболке «Барселоны» и забил 20 голов. Его контракт, рассчитанный до 2029 года, свидетельствует о том, насколько важен футболист для будущего команды.

Эта травма стала продолжением череды неудач в карьере Де Йонга. В прошлом сезоне он также пропустил почти два месяца из-за проблем с мышцами бедра. Теперь тренерскому штабу клуба придется заново формировать линию полузащиты в его отсутствие и возлагать больше ответственности на других игроков.

По данным Goal.com, достижения Френки де Йонга в составе «Барселоны» значительны: он является трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Его менталитет победителя и способность контролировать игру были очень нужны команде в решающие моменты сезона. Теперь каталонцам необходимо заполнить этот пробел на трансферном рынке или за счет внутренних резервов.

БарселонаФренки Де ЙонгТравмаЧемпионат ИспанииФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявлениеНеймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявлениеСегодня, 21:59Клод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времениКлод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времениСегодня, 21:51Хаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула ПалмераХаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула ПалмераСегодня, 21:3865 млн евро за Гарри Кейна: «Аль-Хиляль» начинает большую игру?65 млн евро за Гарри Кейна: «Аль-Хиляль» начинает большую игру?Сегодня, 21:33Крупный бунт в ФИФА: европейские федерации объединяются против Инфантино!Крупный бунт в ФИФА: европейские федерации объединяются против Инфантино!Сегодня, 21:25Моуринью хочет изменить «Реал»: стала известна новая схема...Моуринью хочет изменить «Реал»: стала известна новая схема...Сегодня, 21:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш